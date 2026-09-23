VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Primární snímek

Ukončeno

bezdrátový přenosný reproduktor

BT55B/00

Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně

Žijte svůj život s hudbou bezdrátově streamovanou z jediného kompaktního reproduktoru, který se snadno přenáší. Mezi moderními barvami si snadno najdete tu, která se hodí k vašemu stylu, a díky zabudované dobíjecí baterii bude hudba tepat všude tam, kam ji vezmete s sebou.

Zobrazit všechny výhody

Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně

  • Bluetooth®

  • Nabíjecí baterie

  • 2 W

Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli

Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli

Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní hudbu bez překážejících zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou přenosností bez omezení.

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže si můžete vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu