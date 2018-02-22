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Ukončeno
Bluetooth®
Nabíjecí baterie
2 W
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.
4.7
z 5
11
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Mates40
22/02/2018
Česká republika
Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček
Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Tomáš1990
14/05/2017
Česká republika
Výborný reproduktor za slušnou cenu
Reproduktor má příjemný a sytý zvuk a na rozdíl od mnoha jiných od jiných značek nešumí a nehučí, vydává pouze ten zvuk, který má. Na svůj malý rozměr má i pěkné basy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT50B bezdrátový přenosný reproduktor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT50B bezdrátový přenosný reproduktor
Kat198
15/02/2017
Česká republika
Úžasný
Malý ale šikovný , opravdu funguje jak ma můžu doporučit
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT50A bezdrátový přenosný reproduktor