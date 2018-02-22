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  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
  • Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně

Ukončeno

bezdrátový přenosný reproduktor

BT50A/00

4.7
| (11) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Aqua
Aqua
Černá
Černá
Šedá
Šedá
Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně
Žijte svůj život s hudbou bezdrátově streamovanou z jediného kompaktního, kulatého reproduktoru, který se snadno přenáší. Mezi jasnými barvami si snadno najdete tu, která se hodí k vašemu stylu, a díky zabudované dobíjecí baterii bude hudba tepat všude tam, kam ji vezmete s sebou.
Zobrazit všechny výhody

Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně

  • Bluetooth®

  • Nabíjecí baterie

  • 2 W

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.

Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

11

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

22/02/2018

Česká republika

Česká republika

Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček

Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

14/05/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný reproduktor za slušnou cenu

Reproduktor má příjemný a sytý zvuk a na rozdíl od mnoha jiných od jiných značek nešumí a nehučí, vydává pouze ten zvuk, který má. Na svůj malý rozměr má i pěkné basy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT50B bezdrátový přenosný reproduktor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT50B bezdrátový přenosný reproduktor

15/02/2017

Česká republika

Česká republika

Úžasný

Malý ale šikovný , opravdu funguje jak ma můžu doporučit

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu