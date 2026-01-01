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Ukončeno
Plov. jednoduchá planžeta
10 hodiny nabíjení
Příslušenství +7
Dámský holicí strojek Philips Series 6000 je navržen tak, aby byl jemný k pokožce různých partií těla*. 80 % našich spotřebitelek potvrzuje, že nedochází k žádným popáleninám a zarudnutí po použití holicího strojku**. Dosáhněte hladké pokožky bez chloupků bez ústupků ohledně pohodlí pokožky
Zaoblené špičky zastřihovače před a za holicí planžetou zajistí hladké klouzání holicího strojku po pokožce. 78 % žen souhlasí s tím, že zaoblené zastřihovací hroty zabraňují poškrábání***
Plovoucí jednoduchá planžeta se lehce pohybuje po křivkách vašeho těla, v dokonalém kontaktu s pokožkou pro rovnoměrné oholení.
4.8
z 5
339
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
MonHa77
01/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
výrobek je praktický
Vždy jsem si kupovala náhradní žiletky do holícího strojku a teď už nemusím. Tento bezdrátový holící strojek je úžasný, už žádné žiletky. Tento stojek je kal na suché tak mokré holení a to je super. Praktický sáček, kam se dá vše pro cestovní účely.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
Patrikk
06/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Patryk
Výrobek má velké příslušenství, nástavců. Je možné suché i mokré holení. Je bezdrátový, také není omezení zásuvkou. Holení je vidět až po pár přejetích.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
ivahor
02/06/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
holicí strojek
kvalitní výrobek,dobře holí,příjemné jsou nástavce,spokojenost
Výhody
vhodné pro suché i mokré holení,což je super
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024
74 %, HUT Německo N=49, 2021
HUT Německo N=49, 2021
oproti jejich aktuálnímu dámskému holicímu strojku, HUT Německo N=49, 2021