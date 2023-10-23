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  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel

Ukončeno

Bodygroom series 3000Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla

BG3017/01

4.4
| (336) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.
Zobrazit všechny výhody

Nejvíce preferovaná značka elektrické pánské péče na světě1

2D konturování s technologií ochrany pokožky

Péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel

  • 1 nasazovací hřeben, 3 mm

  • 2D holicí strojek, kopíruje obrysy tváře

  • 50 minut bezdrátového používání

Bezpečné a pohodlné holení oblastí s citlivou pokožkou

Bezpečné a pohodlné holení oblastí s citlivou pokožkou

Holicí hlava je vybavena patentovanými zaoblenými hroty a hypoalergenní planžetou, která pokožku při holení chrání před pořezáním či poškrábáním.

Obousměrný zastřihovač a hřeben, který zastřihuje v každém směru

Obousměrný zastřihovač a hřeben, který zastřihuje v každém směru

Obousměrným zastřihovačem a 3mm hřebenem lze zastřihovat vlasy rostoucí libovolným směrem. Hustší vlasy doporučujeme předem zastřihnout.

100% voděodolný zastřihovač chloupků

100% voděodolný zastřihovač chloupků

Zastřihovač chlupů na tělo vhodný pro použití za sucha i za mokra je 100% voděodolný, takže jej můžete používat ve sprše i mimo ni. Nejlepších výsledků dosáhnete, když ho použijete na suché chlupy před sprchováním.

Technické specifikace

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Recenze

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4.4

z 5

336

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

23/10/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Hladké oholení nedrží pokožku

Hladké oholení, nedrží pokožku, nástavec 3 mm, oboustranný zastřihovač

Výhody

Hladké oholení nedrží pokožku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků

05/06/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Nejlepší alternativa oproti one blade

Tento výrobek jsem sic zakoupil ve slevě, ale překonal mě představy. Před tím jsem měl one blade a musím říct za něj to jsou vyhozené peníze předražené. Zpět k výrobku, překvapila mě rychlost a kvalita oholení na zádech, břichu i nohách, bez větších výtek. Baterie vydržela 2 holeni po cca 15 min a nebyla vybitá. Dnes bych po zkušenosti sáhl rovnou po nejvyšší řadě, která je velmi praktická což se o blade nedá říct.

Výhody

Kvalita , rychlost

Nevýhody

Dlouhé asi 8 hodin nabíjení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků

31/07/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Perfektní poměr cena / výkon

Mám řadu let předchozí model Bodygroom a překvapivě stále ještě bez problému funguje, jen akumulátor už má své nejlepší léta už za sebou. Takže přišel čas na nový strojek a tak jsem zase koupil Philips. A udělal jsem dobře, holení naprosto bez problému a proti starému holí lépe, nová hlava a akumulátor jsou prostě znát.

Výhody

Perfektní poměr cena / výkon

Nevýhody

Náhradní planžeta Philips TT2000/43 se prodává podle mého názoru za příliš vysokou cenu. Nabíjení by mohlo být přes USB-C a strojek by se mohl prodávat bez nabíjecího adaptéru. Pak by možná mohl být za stejnou cenu s LiOn akumulátorem?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků

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  1. Online průzkum mezi 16 003 muži, uživateli elektrických přístrojů pro péči o vzhled, provedený v roce 2024. 