    The One který má vše.
      Energy Label Europe F zde
      Více informací zde (PDF 201.0KB)

      The One 4K Ambilight TV

      55PUS8518/12

      The One který má vše.

      Vychutnejte si ještě příjemnější volný čas. Televizor 4K Ambilight vás vtáhne do každého seriálu, filmu nebo hry! Získáte vzrušující kvalitu obrazu, všechny hlavní streamovací aplikace a stojan přizpůsobený pro soundbar.

      Dostupné verze:

      The One
      The One

      4K Ambilight TV

      The One který má vše.

      4K Ambilight TV

      • 139 cm (55") Ambilight TV
      • Engine P5 Perfect Picture
      • Podpora hlavních formátů HDR
      • Google TV™
      The One s pohlcující technologií Ambilight.

      The One s pohlcující technologií Ambilight.

      Televizory Ambilight jsou jediné televizory se světly LED za obrazovkou, které se mění podle toho, co sledujete, a zaplaví vás aureolou barevného světla. Vše se tím změní: televizor vám bude připadat větší a budete hlouběji vtaženi do svých oblíbených pořadů, filmů a her.

      The One s oslňujícím vzhledem. Philips P5 Picture Engine.

      The One s oslňujícím vzhledem. Philips P5 Picture Engine.

      Engine Philips P5 přináší obraz, který je stejně skvělý jako vaše oblíbené pořady. Detaily mají znatelně větší hloubku. Barvy jsou živé, odstíny pleti vypadají přirozeně. Kontrast je tak ostrý, že ucítíte každý detail. Pohyb je dokonale plynulý.

      The One se systémy Dolby Vision a Dolby Atmos.

      The One se systémy Dolby Vision a Dolby Atmos.

      Díky technologiím Dolby Vision a Dolby Atmos budou vaše oblíbené filmy, seriály a hry vypadat a znít úchvatně. Sledujte obraz tak, jak jej režisér zamýšlel – už žádné zklamání kvůli scénám, které jsou příliš tmavé! Slyšte zřetelně každé slovo. Zažijte zvukové efekty, jako kdyby se akce odehrávala přímo kolem vás.

      Tenký televizor. Vybavený pro budoucnost.

      Tenký televizor. Vybavený pro budoucnost.

      Hledáte televizor, který se bude hodit do vašeho pokoje? Obrazovka televizoru Ambilight nemá skoro žádné rámečky a proto se hodí téměř do jakéhokoli interiéru. Výškově nastavitelný stojan je ideální pro použití se soundbary. Balíme do recyklovaného kartonu s certifikací FSC a tištěné materiály jsou z recyklovaného papíru.

      Bezdrátový domácí systém Philips s DTS Play-Fi

      Bezdrátový domácí systém Philips s DTS Play-Fi

      Po rozbalení televizoru získáte skvělý a čistý zvuk. Pokud chcete ještě více, bezdrátový domácí systém Philips s DTS Play-Fi vám umožní připojit kompatibilní soundbary a bezdrátové reproduktory po celém domě během několika sekund. Můžete si dokonce vytvořit systém prostorového zvuku pro domácí kino, kde váš televizor poslouží jako středový reproduktor.

      Miluje hraní. 60 Hz, VRR, velmi nízká prodleva vstupu.

      Miluje hraní. 60 Hz, VRR, velmi nízká prodleva vstupu.

      Nemůžete se dočkat herního zážitku? Váš 60Hz televizor Ambilight je vybaven portem HDMI 2.1 a podporuje rychlé hraní. Režim Ultra Motion Clarity zajistí ostřejší a hladší obraz. Zapněte konzoli a automaticky se zapne také nastavení s ultranízkou vstupní latencí. Herní režim technologie Ambilight přemění vaši hru na ještě úchvatnější zážitek.

      Vaše oblíbená zábava s malou pomocí od Google.

      Vaše oblíbená zábava s malou pomocí od Google.

      Co chcete sledovat? Google TV vám přináší filmy, seriály a mnohé další ze všech různých aplikací a předplatných a organizuje je pro vás. Dostanete nabídky založené na tom, co máte rádi, a aplikaci Google TV můžete používat také na telefonu, kde si snadno upravíte seznamy videí na cesty.

      Hlasové ovládání. Aplikace Google Assistant. Funguje s aplikací Alexa

      Hlasové ovládání. Aplikace Google Assistant. Funguje s aplikací Alexa

      Budete si moct vybrat z několika hlasových asistentů. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko aplikace Google Assistant a pomocí hlasového vyhledávání můžete vyhledávat filmy a pořady, získat doporučení, ovládat kompatibilní chytrá domácí zařízení a další.

      Opravdu ostrý a živý obraz.

      Ať už sledujete cokoli, vždy si vychutnáte jasný a opravdu ostrý obraz s živými barvami. Navíc je tento 4K UHD televizor Ambilight kompatibilní s hlavními formáty HDR, takže během streamování HDR obsahu uvidíte více detailů, dokonce i ve tmavých a světlých místech.

      Technické údaje

      • Ambilight

        Funkce Ambilight
        • Funkce přizpůsobení barvě stěn
        • Režim Lounge
        • Herní režim
        • Hudba s funkcí Ambilight
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • funguje s bezdrátovými reproduktory Philips Wireless Home Speakers
        • Ambilight – animace při spuštění
        Verze Ambilight
        třístranný

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        55  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        139  cm
        Displej
        4K Ultra HD LED
        Rozlišení panelu
        3840 x 2160
        Nativní obnovovací frekvence
        60  Hz
        Systém obrazu
        Engine P5 Perfect Picture
        Vylepšení obrazu
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Široký barevný gamut 90 % DCI/P3
        • CalMAN Ready
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Rozlišení vstupu displeje:

        Rozlišení – obnovovací frekvence
        • 576p – 50 Hz
        • 640 x 480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        DVB-T/T2/T2@HEVC/C/S/S2
        Přehrávání videa
        • PAL
        • SECAM
        Průvodce televizními programy*
        Průvodce EPG na 8 dnů
        Indikace úrovně signálu
        Ano
        Teletext
        Teletext s pamětí 1 000 stránek
        Podpora HEVC
        Ano

      • Android TV

        OS
        Google TV™
        Předinstalované aplikace
        • Google Play Movies*
        • Vyhledávání Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iPlayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Fitness aplikace
        • Ambilight Aurora
        Kapacita paměti (Flash)
        16 GB*
        Herní cloud
        Geforce Now

      • Funkce Smart TV

        Interaktivní televize
        HbbTV
        Dálkový ovladač
        s funkcí hlasu
        Hlasový asistent*
        • Vestavěná funkce Google Assistant
        • RC s mikrofonem
        • Spolupracuje s aplikací Alexa

      • Multimediální aplikace

        Formáty přehrávání videa
        • Kontejnery: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formáty přehrávání hudby
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 až v9.2)
        • WMA-PRO (v9 a v10)
        • FLAC
        Podpora formátu titulků
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formáty přehrávání obrazu
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360° fotografie
        • HEIF

      • Zpracování

        Výkon zpracování
        Čtyřjádrový

      • Zvuk

        Výstupní výkon (RMS)
        20 W
        Konfigurace reproduktorů
        2 x 10W širokopásmový reproduktor
        Kodek
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Vylepšení zvuku
        • Zvuk A.I.
        • Zřetelné dialogy
        • Dolby Atmos
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dolby Volume Leveler
        • Noční režim
        • Inteligentní ekvalizér
        • Funkce DTS Play-Fi
        • Přizpůsobení zvuku Mini
        • Kalibrace místnosti

      • Možnosti připojení

        Počet připojení HDMI
        4
        Vlastnosti rozhraní HDMI
        • 4K
        • Zpětný audio kanál
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Průchod signálu dálkového ovladače
        • Systémové ovládání audia
        • Pohotovostní režim systému
        • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
        Počet portů USB
        2
        Bezdrátové připojení
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.0
        Další připojení
        • Rozhraní Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Digitální audiovýstup (optický)
        • Výstup pro sluchátka
        • Servisní konektor
        • Satelitní konektor
        HDCP 2.3
        Ano na všech HDMI
        HDMI ARC
        Ano, na HDMI2
        Funkce HDMI 2.1
        • eARC na HDMI 2
        • Podpora e-ARC / VRR / ALLM
        • Maximální přenosová rychlost dat 48 Gb/s
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC pro Philips TV/SB
        • Externí nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní televizoru

      • Podpora funkcí HDMI video

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Hry
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision Game
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • Energetická karta EU

        Registrační čísla EPREL
        1533388
        Energetická třída SDR
        F
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR
        77  kwh/1000 h
        Energetická třída HDR
        G
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR
        118  kwh/1000 h
        Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
        není k dispozici
        Pohotovostní režim sítě
        2,0  W
        Použitá technologie panelu
        LED LCD

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        220–240 V stř., 50/60 Hz
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        méně než 0,3 W
        Funkce úspory energie
        • Automatický vypínač
        • Vypnutí obrazu (u rádia)
        • Režim Eco
        • Světelný senzor

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Dálkový ovladač
        • 2x baterie AAA
        • Stojan na nábytek
        • Napájecí kabel
        • Stručný návod k rychlému použití
        • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi

      • Design

        Barvy televizoru
        Antracitově šedý rámeček
        Konstrukce stojanu
        Antracitově šedé nožičky

      • Rozměry

        Šířka přístroje
        1231,0  mm
        Výška přístroje
        720,0  mm
        Hloubka přístroje
        81,0  mm
        Hmotnost výrobku
        15,2  kg
        Šířka přístroje (s podstavcem)
        1231.0  mm
        Výška přístroje (s podstavcem)
        740.0/778.0  mm
        Hloubka přístroje (s podstavcem)
        256.0  mm
        Hmotnost výrobku (+ podstavec)
        16.0  kg
        Šířka balení
        1360.0  mm
        Výška balení
        840.0  mm
        Hloubka balení
        160.0  mm
        Hmotnost včetně balení
        19,5  kg
        Šířka stojanu
        737.0/1014.0  mm
        Výška stojanu
        29.5/68.0  mm
        Hloubka stojanu
        256.0  mm
        Rozteč mezi nožičkami
        737.0/1014/0  mm
        Výška stojanu ke spodnímu okraji TV
        29.5/68.0  mm
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        200 x 300 mm

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Dálkový ovladač
      • 2x baterie AAA
      • Stojan na nábytek
      • Napájecí kabel
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
      • Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
      • Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
      • Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
      • Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Kapacita paměti (Flash): 16 G, skutečná kapacita volného místa na disku se může lišit (v závislosti např. na (před)instalovaných aplikacích, nainstalovaném operačním systému atd.)
      • Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
      • Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
      • Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
      • Je vyžadováno předplatné služby Disney+. Podléhá podmínkám použití na adrese https://www.disneyplus.com (c) 2020 Společnost Disney a související subjekty. Služba Disney+ je k dispozici ve vybraných jazycích a zemích.
      • Aplikace Google Assistant je k dispozici na televizorech Philips se systémem Android, které používají operační systém Android O (8) nebo vyšší. Aplikace Google Assistant je k dispozici ve vybraných jazycích a zemích.
      • Google TV je název softwaru tohoto televizoru a ochranná značka společnosti Google LLC.
      • Google TV je název softwaru tohoto televizoru a ochranná značka společnosti Google LLC. YouTube, Ok Google a další značky jsou ochrannými značkami společnosti Google LLC.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

