Jiné položky v balení
- Dálkový ovladač
- 2x baterie AAA
- Stojan na nábytek
- Napájecí kabel
- Stručný návod k rychlému použití
- Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
55PUS8518/12
The One který má vše.
Vychutnejte si ještě příjemnější volný čas. Televizor 4K Ambilight vás vtáhne do každého seriálu, filmu nebo hry! Získáte vzrušující kvalitu obrazu, všechny hlavní streamovací aplikace a stojan přizpůsobený pro soundbar.Zobrazit všechny výhody
Bohužel tento produkt již není k dispozici
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
4K Ambilight TV
celkem
recurring payment
Televizory Ambilight jsou jediné televizory se světly LED za obrazovkou, které se mění podle toho, co sledujete, a zaplaví vás aureolou barevného světla. Vše se tím změní: televizor vám bude připadat větší a budete hlouběji vtaženi do svých oblíbených pořadů, filmů a her.
Engine Philips P5 přináší obraz, který je stejně skvělý jako vaše oblíbené pořady. Detaily mají znatelně větší hloubku. Barvy jsou živé, odstíny pleti vypadají přirozeně. Kontrast je tak ostrý, že ucítíte každý detail. Pohyb je dokonale plynulý.
Díky technologiím Dolby Vision a Dolby Atmos budou vaše oblíbené filmy, seriály a hry vypadat a znít úchvatně. Sledujte obraz tak, jak jej režisér zamýšlel – už žádné zklamání kvůli scénám, které jsou příliš tmavé! Slyšte zřetelně každé slovo. Zažijte zvukové efekty, jako kdyby se akce odehrávala přímo kolem vás.
Hledáte televizor, který se bude hodit do vašeho pokoje? Obrazovka televizoru Ambilight nemá skoro žádné rámečky a proto se hodí téměř do jakéhokoli interiéru. Výškově nastavitelný stojan je ideální pro použití se soundbary. Balíme do recyklovaného kartonu s certifikací FSC a tištěné materiály jsou z recyklovaného papíru.
Po rozbalení televizoru získáte skvělý a čistý zvuk. Pokud chcete ještě více, bezdrátový domácí systém Philips s DTS Play-Fi vám umožní připojit kompatibilní soundbary a bezdrátové reproduktory po celém domě během několika sekund. Můžete si dokonce vytvořit systém prostorového zvuku pro domácí kino, kde váš televizor poslouží jako středový reproduktor.
Nemůžete se dočkat herního zážitku? Váš 60Hz televizor Ambilight je vybaven portem HDMI 2.1 a podporuje rychlé hraní. Režim Ultra Motion Clarity zajistí ostřejší a hladší obraz. Zapněte konzoli a automaticky se zapne také nastavení s ultranízkou vstupní latencí. Herní režim technologie Ambilight přemění vaši hru na ještě úchvatnější zážitek.
Co chcete sledovat? Google TV vám přináší filmy, seriály a mnohé další ze všech různých aplikací a předplatných a organizuje je pro vás. Dostanete nabídky založené na tom, co máte rádi, a aplikaci Google TV můžete používat také na telefonu, kde si snadno upravíte seznamy videí na cesty.
Budete si moct vybrat z několika hlasových asistentů. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko aplikace Google Assistant a pomocí hlasového vyhledávání můžete vyhledávat filmy a pořady, získat doporučení, ovládat kompatibilní chytrá domácí zařízení a další.
Ať už sledujete cokoli, vždy si vychutnáte jasný a opravdu ostrý obraz s živými barvami. Navíc je tento 4K UHD televizor Ambilight kompatibilní s hlavními formáty HDR, takže během streamování HDR obsahu uvidíte více detailů, dokonce i ve tmavých a světlých místech.
Ambilight
Obraz/displej
Rozlišení vstupu displeje:
Tuner/příjem/vysílání
Android TV
Funkce Smart TV
Multimediální aplikace
Zpracování
Zvuk
Možnosti připojení
Podpora funkcí HDMI video
Energetická karta EU
Napájení
Příslušenství
Design
Rozměry
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.