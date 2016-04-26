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  • Převratný zážitek Převratný zážitek Převratný zážitek

    Profesionální televize

    43HFL5011T/12

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    Převratný zážitek

    Dopřejte svým hostům zážitek ze sledování, jaký si zaslouží. Umožněte jim vychutnat si rychlý televizor s lepší odezvou a celou řadou aplikací z oblasti pohostinství. Vy zase jistě oceníte jednoduchou instalaci a správu na dálku, kdykoliv to budete potřebovat.

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    Profesionální televize

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    Převratný zážitek

    se systémem Android™

    • MediaSuite, úhl. 109 cm (43“)
    • se systémem Android™
    Funkce Miracast & DirectShare pro sdílení filmů a hudby v televizoru

    Funkce Miracast & DirectShare pro sdílení filmů a hudby v televizoru

    Naše televizory poskytují hostům možnost užít si obsah bezdrátově na velkém televizoru a bez jakýchkoli potíží. Díky otevřenému systému vycházíme vstříc uživatelům systémů iOS i Android a neustále rozšiřujeme kompatibilitu. Bezpečné sdílení chrání naše hosty. Obrázky, filmy, hudba, to vše můžete sdílet a vychutnávat na našich televizorech přes služby Miracast a DirectShare!

    Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů

    Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů

    Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

    CMND & Control: Snadná správa vašich televizorů

    CMND & Control: Snadná správa vašich televizorů

    Funkce CMND & Control umožňuje vzdálenou konfiguraci a instalaci na vašich televizorech z jednoho místa, aniž byste museli vstoupit do kteréhokoli z pokojů. Aktualizujte a spravujte všechny obrazovky s minimálním úsilím a bez rušení vašich hostů.

    CMND & Create: Zobrazte informace podle svého přání, kdykoli chcete

    CMND & Create: Zobrazte informace podle svého přání, kdykoli chcete

    Funkce CMND & Create vám umožňuje poskytnout informace podle vašeho přání, kdykoli chcete. Tento modul CMND pro správu obsahu umožňuje snadnou tvorbu a distribuci interaktivních webových stránek pod značkou vašeho hotelu. Přizpůsobte vaše televizory na míru a poskytněte hostům nejnovější informace a poslední novinky ve vašem hotelu, to vše v reálném čase.

    Android: rychlejší, bohatší a příjemnější zážitek ze sledování televize

    Profesionální televizor se systémem Android vám zprostředkuje rychlejší, bohatší a uživatelsky přívětivější rozhraní. S jeho pomocí můžete ovládat celou škálu služeb a aplikací určených přímo pro sektor pohostinství a množství dalšího obsahu. Je zde nabídka se snadnou navigací a přímými odkazy na vaše oblíbené aplikace.

    Funkce AppControl pro co nejsnazší přidávání, třídění a odstraňování aplikací

    Funkce AppControl zajistí, že na vašich televizorech budou aplikace, které tam chcete mít. Možnost přidávat, odstraňovat a třídit aplikace i konfigurovat aplikace pro konkrétní místnosti zajistí hostům zážitek skutečně na míru, který můžete navíc ovládat z jednoho místa, aniž byste museli vstoupit do pokoje. Pro snadné používání a bezpečnost nahrajte svou aplikaci na náš soukromý cloudový server a můžete si být jisti tím, že k ní máte přístup pouze vy.

    Aplikace Advanced Apps s mnoha službami pro ubytovací zařízení

    Aplikace Advanced Apps obsahuje stále rostoucí knihovnu aplikací. Díky systému Android běží aplikace plynuleji a rychleji a jsou lepší než kdy dřív. Aplikace je navržena na míru pro pohostinství: údaje hostů jsou po použití bezpečně smazány a je zabráněno přístupu k ilegálnímu obsahu, který by mohl poškodit vaše podnikání.

    Integrovaný systém IPTV pro optimální upravitelnou interakci

    Šetří peníze a udržuje pořádek. Díky televizoru Smart můžete vystavět hotelový systém na televizorech. Interaktivní kanály, videa na požádání, interaktivní hotelové nabídky, informace a systémy online nabídek, to vše bez potřeby jakéhokoli externího zařízení. Mimo sdílení obsahu přes koaxiální kabel, můžete také využít internet a poskytovat televizní kanály nebo VOD přímo do televizorů. Naše partnerská síť zajistí, aby jste získali portál podle vlastních potřeb.

    Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy

    Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress Protocol (SXP) propojit s externími dekodéry a set-top boxy všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

    Aplikace Philips TV Remote App dává hostům větší kontrolu

    Nechce se vám používat dálkové ovládání? Použijte aplikaci Philips TV Remote App na svém smartphonu nebo tabletu a ovládejte s její pomocí televizor, vybírejte si aplikace a zobrazte funkci SmartInfo.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Poměr stran
      16:9
      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      43  palců
      Úhlopříčka obrazovky (metrická)
      110  cm
      Displej
      LED Full HD
      Rozlišení panelu
      1920 x 1080p
      Jas
      300  cd/m²
      Vylepšení obrazu
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Úhel sledování
      178º (H) / 178º (V)

    • Tuner/příjem/vysílání

      Digitální příjem
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (až 1080p60)
      Přehrávání videa
      • NTSC
      • PAL
      Analogový televizor
      PAL
      Přehrávání IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      OS
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Kapacita paměti (Flash)
      8 GB

    • Funkce

      Snadné použití
      • Styl obrazu
      • Styl zvuku
      Digitální služby
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletext
      • HbbTV
      • Titulky
      Ovládání na televizoru
      Joystick

    • Funkce pro pohostinství

      Hotelový režim
      • Zámek pro ovládání joystickem
      • Uzamčení nabídky
      • Uzamčení nabídky pro instalaci
      • Omezení hlasitosti
      Režim Věznice
      • režim vysokého zabezpečení
      • Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
      Časovač
      • Časovač
      • Budík
      • Probuzení kanálem
      • Zvuky budíku
      Ovládání po zapnutí
      • Kanál
      • Funkce
      • Formát obrazu
      • Hlasitost
      • Styl obrazu
      Ochrana před krádeží
      • Ochrana před krádeží baterie
      • Zámek Kensington
      Ovládání napájení
      • Automatické zapnutí
      • Ekologické/rychlé zapnutí
      • WoLAN
      • Funkce WoWLAN
      Aplikace
      • AppControl
      • Aplikace založené na cloudové technologii
      • Aplikace pro Android
      • Aplikace Philips TV Remote App
      Vaše značka
      • SmartInfo
      • Uvítací logo
      • Nastavitelný ovládací panel (HTML)
      • Systém IPTV
      • Vlastní aplikace
      • Název umístění (ID databáze Geonames)
      Hodiny
      • Hodiny v pohotovostním režimu
      • Podsvícené tlačítko dálkového ovladače
      • Hodiny na obrazovce
      • Volitelné externí hodiny
      SmartInfo
      • Prohlížeč HTML5
      • Interaktivní šablony
      Klonování a aktualizace firmwaru
      • Instant Initial Cloning
      • Přes USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Offline editor kanálů
      • Editor offline nastavení
      • Stav televizoru v reálném čase (IP)
      • Vzdálená správa přes IP/RF
      • CMND&Create
      • Správa televizních skupin
      Ovládání
      • Blokování automatické aktualizace kanálů
      • Sériový protokol Xpress
      • JSON API pro ovládání televizoru JAPIT
      Integrované služby
      5denní předpověď počasí
      Interaktivní správa autorských práv (DRM)
      • VSecure
      • Hladké streamování s technologií Playready
      • Securemedia
      Generování výnosu
      MyChoice
      Jazyky
      Ovládání jazyka pro hosty
      Dálkový ovladač
      • Možnost připnutí
      • Detekce slabé baterie
      • Zámek krytu baterie dálkového ovladače
      Videokanály
      • Kombinovaný seznam
      • Tematické seznamy

    • Funkce pro nemocnice

      Ovládání
      • Dálkový ovladač pro více přístrojů
      • Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare
      • Kompatibilní se systémem přivolání pomoci
      Pohodlí
      • Výstup pro sluchátka
      • Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
      Bezpečnost
      • Dvojitá izolace třídy II
      • Obsah látek zpomalujících hoření

    • Multimédia

      Podpora přehrávání videa
      • Formáty: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Kontejnery: AVI, MKV
      Podporované hudební formáty
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 až v9.2)
      • WMA-PRO (v9 a v10)
      Podporované formáty titulků
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Podporované obrazové formáty
      JPG
      Podporované rozlišení videa na USB
      až 1920 x 1080p / 60 Hz
      Multimediální připojení
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Zvukový výstupní výkon
      16 (2 x 8)  W
      Výstup pro reproduktor do koupelny
      1,5 W Mono 8 Ohmů
      Reproduktory
      • 2,0
      • Směřující dolů
      Zvukové funkce
      • Automatické vyrovnávání hlasitosti
      • Incredible Surround
      • Dynamické basy
      • Dolby MS10

    • Napájení

      Napájení ze sítě
      220–240 V stř.; 50–60 Hz
      Okolní teplota
      0 °C až 40 °C
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,4 W
      Značka energetické třídy
      A+
      Spotřeba dle energetického štítku EU
      43  W
      Funkce úspory energie
      Režim Eco
      Průměrná roční spotřeba
      62  kWh

    • Příslušenství

      Obsahuje
      • Otočný stojan na nábytek
      • 2x baterie AAA
      • Záruční list
      • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
      • Napájecí kabel
      • Dálkový ovladač 22AV1505B/12
      Volitelné
      • Externí hodiny 22AV1120C/00
      • Dálkový ovladač Healthcare 22AV1109H/12
      • Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Bezdrátové připojení

      Bezdrátové připojení k síti LAN
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Připraveno na použití s herním zařízením HID
      • Vícekanálové
      • Bezdrátové audio (sluchátka)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Konektory dole

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Anténa
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Digitální výstup audio
      Optický
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Konektor z boku

      USB2
      USB 3.0
      Slot Common Interface
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Výstup pro sluchátka
      Mini-jack

    • Konektory vzadu

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Výstup pro reproduktor do koupelny
      Mini-jack
      Komponentní
      YPbPr + cinch L/R
      Zvukový vstup DVI
      Mini-jack
      Externí napájení
      • 12 V / 15 W
      • Mini-jack
      Externí ovládání
      RJ-48

    • Vylepšené možnosti připojení

      RJ48
      • Infračervený vstup/výstup
      • Rozhraní Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
      • Pohotovostní režim systému
      • Průchod signálu dálkového ovladače
      • systémové ovládání audia
      LAN
      Wake up on LAN
      Rozhraní HDMI
      • ARC (všechny porty)
      • DVI (všechny porty)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Design

      Barva
      Stříbrná

    • Rozměry

      Šířka přístroje
      968  mm
      Výška přístroje
      563  mm
      Hloubka přístroje
      64/77  mm
      Hmotnost výrobku
      9,1  kg
      Šířka přístroje (s podstavcem)
      968  mm
      Výška přístroje (s podstavcem)
      625  mm
      Hloubka přístroje (s podstavcem)
      250  mm
      Hmotnost výrobku (+ podstavec)
      10,5  kg
      Kompatibilní s montáží na stěnu
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Obsah balení

    Jiné položky v balení

    • Baterie pro dálkový ovladač
    • Dálkový ovladač
    • Záruční list
    • Napájecí kabel
    • Stojan na nábytek
    Badge-D2C

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    • Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
    • Společnost Philips nezaručuje dostupnost ani trvale správnou funkčnost aplikací.
    • Skutečně dostupná paměť může být menší v důsledku předem nastavené konfigurace zařízení
    • Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
    • Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

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