Jiné položky v balení
- Baterie pro dálkový ovladač
- Dálkový ovladač
- Záruční list
- Napájecí kabel
- Stojan na nábytek
43HFL5011T/12
Převratný zážitek
Dopřejte svým hostům zážitek ze sledování, jaký si zaslouží. Umožněte jim vychutnat si rychlý televizor s lepší odezvou a celou řadou aplikací z oblasti pohostinství. Vy zase jistě oceníte jednoduchou instalaci a správu na dálku, kdykoliv to budete potřebovat.Zobrazit všechny výhody
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Profesionální televize
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Naše televizory poskytují hostům možnost užít si obsah bezdrátově na velkém televizoru a bez jakýchkoli potíží. Díky otevřenému systému vycházíme vstříc uživatelům systémů iOS i Android a neustále rozšiřujeme kompatibilitu. Bezpečné sdílení chrání naše hosty. Obrázky, filmy, hudba, to vše můžete sdílet a vychutnávat na našich televizorech přes služby Miracast a DirectShare!
Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.
Funkce CMND & Control umožňuje vzdálenou konfiguraci a instalaci na vašich televizorech z jednoho místa, aniž byste museli vstoupit do kteréhokoli z pokojů. Aktualizujte a spravujte všechny obrazovky s minimálním úsilím a bez rušení vašich hostů.
Funkce CMND & Create vám umožňuje poskytnout informace podle vašeho přání, kdykoli chcete. Tento modul CMND pro správu obsahu umožňuje snadnou tvorbu a distribuci interaktivních webových stránek pod značkou vašeho hotelu. Přizpůsobte vaše televizory na míru a poskytněte hostům nejnovější informace a poslední novinky ve vašem hotelu, to vše v reálném čase.
Profesionální televizor se systémem Android vám zprostředkuje rychlejší, bohatší a uživatelsky přívětivější rozhraní. S jeho pomocí můžete ovládat celou škálu služeb a aplikací určených přímo pro sektor pohostinství a množství dalšího obsahu. Je zde nabídka se snadnou navigací a přímými odkazy na vaše oblíbené aplikace.
Funkce AppControl zajistí, že na vašich televizorech budou aplikace, které tam chcete mít. Možnost přidávat, odstraňovat a třídit aplikace i konfigurovat aplikace pro konkrétní místnosti zajistí hostům zážitek skutečně na míru, který můžete navíc ovládat z jednoho místa, aniž byste museli vstoupit do pokoje. Pro snadné používání a bezpečnost nahrajte svou aplikaci na náš soukromý cloudový server a můžete si být jisti tím, že k ní máte přístup pouze vy.
Aplikace Advanced Apps obsahuje stále rostoucí knihovnu aplikací. Díky systému Android běží aplikace plynuleji a rychleji a jsou lepší než kdy dřív. Aplikace je navržena na míru pro pohostinství: údaje hostů jsou po použití bezpečně smazány a je zabráněno přístupu k ilegálnímu obsahu, který by mohl poškodit vaše podnikání.
Šetří peníze a udržuje pořádek. Díky televizoru Smart můžete vystavět hotelový systém na televizorech. Interaktivní kanály, videa na požádání, interaktivní hotelové nabídky, informace a systémy online nabídek, to vše bez potřeby jakéhokoli externího zařízení. Mimo sdílení obsahu přes koaxiální kabel, můžete také využít internet a poskytovat televizní kanály nebo VOD přímo do televizorů. Naše partnerská síť zajistí, aby jste získali portál podle vlastních potřeb.
Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress Protocol (SXP) propojit s externími dekodéry a set-top boxy všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.
Nechce se vám používat dálkové ovládání? Použijte aplikaci Philips TV Remote App na svém smartphonu nebo tabletu a ovládejte s její pomocí televizor, vybírejte si aplikace a zobrazte funkci SmartInfo.
Obraz/displej
Tuner/příjem/vysílání
Android TV
Funkce
Funkce pro pohostinství
Funkce pro nemocnice
Multimédia
Audio
Napájení
Příslušenství
Bezdrátové připojení
Konektory dole
Konektor z boku
Konektory vzadu
Vylepšené možnosti připojení
Design
Rozměry
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