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Aplikace Philips Avent Baby Monitor+ mi zasílá chybná oznámení

Příjem falešných oznámení může být způsoben příliš vysokou nastavenou citlivostí zařízení. Nastavte citlivost na nižší úroveň, abyste těmto upozorněním zabránili.  V následujících částech zjistíte, jak na to.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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