Jestliže z kávovaru Saeco nelze vyjmout spařovací jednotku, níže naleznete řešení tohoto problému.
Abyste mohli spařovací jednotku vyjmout, musí být nastavena do neutrální polohy. Následujícím způsobem nastavte ozubené kolečko spařovací jednotky uvnitř přístroje do neutrální polohy: 1. Zavřete servisní dvířka a umístěte vše do správné polohy (nádržku na vodu / nádobku na odkapávání / nádobu na mletou kávu). 2. Stisknutím vypínače přístroj VYPNĚTE. Počkejte, než se přístroj přestane vydávat veškeré zvuky (může to trvat až 15–20 sekund). 3. Otevřete servisní dvířka a zkuste znovu vyjmout spařovací jednotku tak, že stisknete tlačítko „PUSH“ na pravé straně, jednotku uchopíte a vytáhnete ji směrem k sobě.
Pokud je kávovar Saeco stále v režimu odstraňování vodního kamene, spařovací jednotku nelze vyjmout. Abyste problém vyřešili, ukončete proces odstraňování vodního kamene a poté pokus opakujte.
Pokud se problém nepodaří odstranit pomocí uvedených řešení, obraťte se na nás a zajistíme vám další pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:SM8780/00 , SM6685/00 , SM8782/30 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›