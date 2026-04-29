Nemohu nastavit svá zařízení a aplikaci Philips Avent Baby Monitor+
Pokud se vám nedaří nastavit dětskou chůvičku s připojením Philips Avent a aplikaci Philips Avent Baby Monitor+, níže uvedené tipy pro řešení problémů vám mohou pomoci najít řešení.
Zkontrolujte, zda jste vybrali SSID sítě, která podporuje frekvenci 2,4 GHz.
Zkontrolujte, zda je signál Wi-Fi silný a stabilní. Pokud je signál slabý, zvažte přemístění dětské jednotky na jiné místo, ale ne dále než pět stop (1,5 metru) od dítěte. Nebo resetujte směrovač Wi-Fi.
Pro silnější signál použijte opakovač Wi-Fi. Použijte stejné SSID (název sítě) a stejné heslo pro směrovač i opakovač.
Používejte stejnou síť Wi-Fi pro chytré zařízení (mobilní telefon) a dětskou chůvičku.
Zkontrolujte kontrolku LED na dětské jednotce. Pokud bliká červeně (během párování aplikace a dětské jednotky), je zadané SSID nebo heslo Wi-Fi chybné. Zopakujte proces nastavení se správným heslem.
Pokud kontrolka LED na dětské jednotce svítí červeně, je dětská chůvička připojena ke směrovači Wi-Fi, ale ne k internetu. Zkontrolujte, zda máte přístup k internetu pomocí jiných aplikací, jako je YouTube, Facebook atd. Pokud jiné aplikace nereagují, opravte přístup k internetu. Pokud máte přístup k internetu, server může být dočasně nedostupný. Počkejte 30 minut a poté zopakujte postup nastavení.
Ujistěte se, že dětskou chůvičku neruší jiná zařízení. Zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, notebooky atd. mohou rušit signál Wi-Fi. Vyzkoušejte jiné místo nebo zvětšete vzdálenost mezi takovými zařízeními a dětskou chůvičkou.
Chytré zařízení s kódem QR držte ve vhodné vzdálenosti od kamery na dětské chůvičce. Vzdálenost by měla být dva až šest palců (pět až 15 cm).
Pokud kamera stále nemůže kód QR přečíst, zajistěte v místnosti dostatek světla. Zkontrolujte jas displeje a v případě potřeby jej změňte.
Pokud je povolen noční režim, vypněte jej, upravte jas displeje a zkuste to znovu.
Když dětská chůvička načte kód QR, uslyšíte potvrzovací zvuk a kontrolka LED na dětské jednotce se rozsvítí bíle.
Bílá kontrolka LED ukazuje, že dětská jednotka je připojena ke směrovači Wi-Fi. Dětská chůvička je připravena k připojení k aplikaci.
Zelená kontrolka LED značí, že přístroj je připravený k připojení k rodičovské jednotce.
Možná již existují tři osoby, které dohlíží na vaše dítě. Aplikace umožňuje současné dohlížet pouze třem osobám/uživatelům. Pokud máte práva správce, můžete jednomu z hostů odebrat přístup, abyste mohli dohlížet sami.
Upozorňujeme, že u dětské chůvičky Philips Avent Premium Connected (SCD971, SCD973) se údaje o spánku po obnovení továrního nastavení vymažou. Pokud se na údaje budete chtít podívat i po obnovení továrního nastavení, udělejte si před jeho provedením v aplikaci snímky obrazovky.
Obnovení továrního nastavení provedete následujícím způsobem:
Na rodičovské jednotce stiskněte současně tlačítko režimu a tlačítko obousměrné komunikace na dobu přibližně 10 sekund.
Když se na obrazovce zobrazí zpráva s výzvou k potvrzení, klepněte na tlačítko Pokračovat.
Na dětské jednotce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na déle než 10 sekund. Kontrolka LED bliká mezi zelenou a oranžovou barvou. Obnovení továrního nastavení je dokončeno, když se kontrolka LED změní na zelenou.
Je třeba aktualizovat všechna nastavení, včetně SSID (názvu sítě) připojeného směrovače Wi-Fi, hesla a uživatelů aplikace.
Nyní můžete dětskou chůvičku opět spárovat s aplikací.
Máte stále problémy s nastavením připojené dětské chůvičky Philips Avent? Pokud žádný z těchto tipů nepomohl, kontaktujte nás.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›