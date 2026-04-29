Jak znovu připojím zubní kartáček Philips Sonicare k aplikaci Sonicare (pouze pro systém Android)?
K dispozici je aktualizace firmwaru, která řeší problém operačního systému některých telefonů se systémem Android, který brání připojení.
Postupujte podle níže uvedených kroků, jak aktualizovat firmware a znovu připojit zubní kartáček Philips Sonicare k aplikaci Sonicare.
Otevřete aplikaci Sonicare a připojte zubní kartáček. Měla by se zobrazit níže uvedená obrazovka:
Nyní se zobrazí obrazovka Pomoc s připojením. Postupujte podle pokynů na obrazovce (zobrazené níže).
Postupujte podle těchto pokynů v Nastavení nebo stavovém řádku mobilního zařízení:
1. Zapněte Wi-Fi.
2. Zapněte a poté vypněte režim Letadlo.
3. Nechte vypnutou Wi-Fi a režim Letadlo a zapnutou funkci Bluetooth.
Vraťte se do aplikace, stiskněte tlačítko režimu na zubním kartáčku a kliknutím na tlačítko „Aktualizovat“ níže se připojte a zahajte aktualizaci firmwaru.
Zobrazí se obrazovka, která vypadá podobně jako níže (v závislosti na modelu těla zubního kartáčku).
Klikněte na tlačítko Aktualizovat.
Nyní se zobrazí obrazovka Aktualizace těla mého kartáčku, na které bude uvedeno, že probíhá aktualizace firmwaru.
Poznámka: Během aktualizace mějte tělo kartáčku odpojené od nabíječky a zůstaňte v jeho blízkosti.
Poté se zobrazí oznámení Aktualizace dokončena. Nyní můžete stisknout tlačítko Pokračovat a ovládat aplikaci.
Pokud máte stále problémy s opětovným připojením zubního kartáčku Philips Sonicare k aplikaci Sonicare v zařízení se systémem Android, navštivte naši stránku pro opravu nebo výměnu nebo webové stránky společnosti Philips.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HX7410/02 , HX7420/01 , HX7420/02 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›