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Kávovar Philips mě po instalaci filtru AquaClean vyzývá k odstranění vodního kamene

Existuje několik důvodů, proč vás kávovar Philips upozorňuje, abyste po instalaci filtru AquaClean odstranili vodní kámen. Možná řešení naleznete níže. Upozorňujeme: Je důležité si uvědomit, že pokud již používáte vodní filtr AquaClean, bude v určitém okamžiku po 8 filtračních cyklech přesto potřeba z přístroje vodní kámen odstranit.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: EP3329/70 , EP3326/90 , EP3349/70 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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