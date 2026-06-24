Kávovar Philips mě po instalaci filtru AquaClean vyzývá k odstranění vodního kamene
Existuje několik důvodů, proč vás kávovar Philips upozorňuje, abyste po instalaci filtru AquaClean odstranili vodní kámen. Možná řešení naleznete níže. Upozorňujeme: Je důležité si uvědomit, že pokud již používáte vodní filtr AquaClean, bude v určitém okamžiku po 8 filtračních cyklech přesto potřeba z přístroje vodní kámen odstranit.
Když začne ikona filtru AquaClean oranžově blikat, znamená to, že je filtr třeba vyměnit. Dokud kontrolka bliká, můžete filtr vyměnit, aniž byste nejprve museli z přístroje odstranit vodní kámen. Pokud vodní filtr AquaClean nevyměníte, oranžová kontrolka nakonec zhasne. V takovém případě je třeba před jeho výměnou za nový vodní filtr nejprve z přístroje odstranit vodní kámen. Než se filtr AquaClean začne používat, musí být přístroj bez vodního kamene.
Po instalaci a aktivaci filtru AquaClean se kontrolka AquaClean rozsvítí modře a potvrdí tak, že je vodní filtr AquaClean aktivní.
Jestliže kontrolka AquaClean nesvítí modře, signalizuje to, že filtr není aktivní a že ho budete muset nainstalovat a aktivovat. Můžete to provést podle níže uvedeného postupu nebo se podívat na naše video:
1. Zatřeste s filtrem na 5 sekund. 2. Filtr ponořte vzhůru nohama do nádoby se studenou vodou, trochu jím zatřeste a stlačte jej a počkejte, až z něho nebudou vycházet žádné bublinky. 3. Filtr je nyní připraven k použití a lze jej vložit do nádržky na vodu. 4. ZAPNĚTE přístroj. 5. Vložte filtr svisle do přípojky pro filtr v nádržce na vodu. Stlačte jej dolů do nejnižšího možného bodu. 6. Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou po značku MAX a vložte ji zpět do přístroje. 7. Stiskněte a podržte ikonu filtru AquaClean na 3 sekundy, dokud kontrolka nezačne blikat. 8. Pod výpust horké vody položte misku a stiskněte tlačítko spuštění. Z přístroje vyteče trocha horké vody. 9. Po dokončení tohoto postupu se kontrolka filtru AquaClean rozsvítí modře, což znamená, že vodní filtr AquaClean je aktivován.
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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:EP3329/70 , EP3326/90 , EP3349/70 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›