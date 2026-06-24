VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Proč se barva kruhu indikujícího kvalitu vzduchu a kontrolky kvality vzduchu nikdy nemění?

Snímač kvality vzduchu je zřejmě znečištěný. Očistěte snímač kvality vzduchu navlhčenými vatovými tyčinkami a poté jej vysušte suchými vatovými tyčinkami. Ujistěte se, že je snímač kvality vzduchu čistý a suchý.

Zdroje znečištění jsou nad čisticí kapacitu zařízení. Příklady: do místnosti proniká silně znečištěný venkovní vzduch nebo je v místnosti nový nábytek. Z nového nábytku po několik týdnů unikají výpary. Výpary a znečišťující látky zachytí snímač kvality vzduchu.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: AC2958/53 , AC3854/50 , AC3059/50 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

Často kladené otázky

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Hledáte něco jiného?

Objevte všechny možnosti podpory Philips

Domovská stránka podpory