Proč se barva kruhu indikujícího kvalitu vzduchu a kontrolky kvality vzduchu nikdy nemění?

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Snímač kvality vzduchu je zřejmě znečištěný. Očistěte snímač kvality vzduchu navlhčenými vatovými tyčinkami a poté jej vysušte suchými vatovými tyčinkami. Ujistěte se, že je snímač kvality vzduchu čistý a suchý.
Zdroje znečištění jsou nad čisticí kapacitu zařízení. Příklady: do místnosti proniká silně znečištěný venkovní vzduch nebo je v místnosti nový nábytek. Z nového nábytku po několik týdnů unikají výpary. Výpary a znečišťující látky zachytí snímač kvality vzduchu.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: AC2958/53 , AC3854/50 , AC3059/50 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›