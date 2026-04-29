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Vysavače a mopy
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9000 Series Tyčový vysavač 9000 Series na mokré a suché čištění
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XW9465/11
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Dodatek k uživatelské příručce
XW9463 XW9465 Quick Start Guide
AquaTrio CordlessNáhradní nádržka na špinavou vodu
Bezdrátový vysavač AquaTrioVíko nádoby na špinavou vodu
AquaTrio CordlessNáhradní nádržka na čistou vodu
Bezdrátový vysavač AquaTrioPřihrádka na skladování po úklidu
Bezdrátový vysavač AquaTrioNádoba na prach bezdrát. vysavače (suché vysávání)
AquaTrio CordlessMini turbokartáč
Bezdrátový vysavač AquaTrioTrubice bezdrátového vysavače (pro suché vysávání)
AquaTrio CordlessNástěnný držák bezdrátového vysavače
Series 9000 AquaTrio PříslušenstvíNáhradní filtr
Philips Přípravek na čistění podlahPřípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Series 9000 AquaTrio PříslušenstvíNáhradní kartáče
Tyčové vysavače PříslušenstvíLithium-iontová baterie 25,2 V
Cordless Vacuum Wet & drySada kartáčů na hubici suchého čištění
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