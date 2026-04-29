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9000 Series Tyčový vysavač 9000 Series na mokré a suché čištění

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9000 SeriesTyčový vysavač 9000 Series na mokré a suché čištění

XW9465/11

9000 Series Tyčový vysavač 9000 Series na mokré a suché čištění

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Návody a dokumentace

Dodatek k uživatelské příručce

  • PDF soubor, 193.4 kB
  • 13 March 2026

XW9463 XW9465 Quick Start Guide

  • PDF soubor, 3.6 MB
  • 13 March 2026

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