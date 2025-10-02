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Náhradní filtr
Sada je kompatibilní s bezdrátovým vysavačem na mokré a suché čištění Philips Series 9000 AquaTrio. Sada obsahuje pouzdro filtru včetně horního krytu, spodního krytu a omyvatelného pěnového filtru. Výměna se doporučuje každých 6 měsíců.
Sada filtrů pro řadu Philips AquaTrio 9000
Obsahuje horní a spodní kryt filtru
Omyvatelný pěnový filtr pro snadné čištění
Vyměňte sadu filtrů každých 6 měsíců
Pouzdro filtru je včetně horního a dolního krytu.
Pěnový filtr lze pro dosažení dlouhé životnosti jednoduše omýt pod tekoucí vodou nebo vyprat v pračce.
Filtr se doporučuje vyměňovat každých 6 měsíců, aby byl zachován optimální čisticí výkon přístroje.
Ocenění
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
jago12345
02/10/2025
Polska
Świetny
Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Natti82
27/12/2024
България
Продукта има характеристики,отговарящи на изискван
Ефективност и производителност,спестява ми много време.
Výhody
Чисти и мие едновременно при това много ефективно
Nevýhody
Няма
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Datum použití 2024-11-27
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Datum použití 2024-11-27