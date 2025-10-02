VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Series 9000 AquaTrio PříslušenstvíNáhradní filtr

XV1791/01

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Náhradní filtr

Sada je kompatibilní s bezdrátovým vysavačem na mokré a suché čištění Philips Series 9000 AquaTrio. Sada obsahuje pouzdro filtru včetně horního krytu, spodního krytu a omyvatelného pěnového filtru. Výměna se doporučuje každých 6 měsíců.

Zobrazit všechny výhody
Kompatibilní výrobky
9000 Series

9000 Series
Bezdrátový vysavač AquaTrio s vytíráním

XW9463/11

9000 Series

9000 Series
Tyčový vysavač 9000 Series na mokré a suché čištění

XW9465/11

AquaTrio Series 9000

AquaTrio Series 9000
Bezdrátový vysavač na mokré a suché čištění

XW9383/01

Bezdrátový vysavač AquaTrio

Bezdrátový vysavač AquaTrio
Bezšňůrový vysavač Wet & Dry řady 9000

XW9385/01

Originální náhradní filtr pro bezdrátový vysavač a mop AquaTrio

Náhradní filtr

  • Sada filtrů pro řadu Philips AquaTrio 9000

  • Obsahuje horní a spodní kryt filtru

  • Omyvatelný pěnový filtr pro snadné čištění

  • Vyměňte sadu filtrů každých 6 měsíců

Pouzdro filtru včetně horního a dolního krytu

Pouzdro filtru je včetně horního a dolního krytu.

Omyvatelný filtr navržený pro dlouhotrvající vysokou rychlost vzduchu

Pěnový filtr lze pro dosažení dlouhé životnosti jednoduše omýt pod tekoucí vodou nebo vyprat v pračce.

Optimálních výsledků čištění dosáhnete při výměně každých 6 měsíců

Filtr se doporučuje vyměňovat každých 6 měsíců, aby byl zachován optimální čisticí výkon přístroje.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Ocenění

  • Obrázek VRS_PBTAWARD66

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

02/10/2025

Polska

Polska

Świetny

Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

27/12/2024

България

България

Продукта има характеристики,отговарящи на изискван

Ефективност и производителност,спестява ми много време.

Výhody

Чисти и мие едновременно при това много ефективно

Nevýhody

Няма

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Datum použití 2024-11-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Datum použití 2024-11-27

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu