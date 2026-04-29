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Series 9000 AquaTrio Příslušenství Náhradní filtr

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Series 9000 AquaTrio PříslušenstvíNáhradní filtr

XV1791/01

Series 9000 AquaTrio Příslušenství Náhradní filtr

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Návody a dokumentace

Sada je kompatibilní s bezdrátovým vysavačem na mokré a suché čištění Philips Series 9000 AquaTrio. Sada obsahuje pouzdro filtru včetně horního krytu, spodního krytu a omyvatelného pěnového filtru. Výměna se doporučuje každých 6 měsíců.

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  • 28 May 2026