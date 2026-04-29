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Bezdrátový vysavač AquaTrio Bezšňůrový vysavač Wet & Dry řady 9000

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Bezdrátový vysavač AquaTrioBezšňůrový vysavač Wet & Dry řady 9000

XW9385/01

Bezdrátový vysavač AquaTrio Bezšňůrový vysavač Wet & Dry řady 9000

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Návody a dokumentace

Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series XW9385 XW9383

  • PDF soubor, 2.9 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 638.6 kB
  • 24 March 2026

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