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Bezdrátový vysavač AquaTrio Bezšňůrový vysavač Wet & Dry řady 9000
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XW9385/01
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Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series XW9385 XW9383
EU Declaration of Conformity - English (US)
Vše (7)
Jaký typ vody lze používat ve vysavači Philips AquaTrio?
Mohu vyměnit baterii ve svém bezdrátovém vysavači Philips AquaTrio?
Kdy je potřeba vyměnit kartáče a filtry vysavače AquaTrio?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Lze mýt nádržky na vodu vysavače Philips AquaTrio v myčce?
AquaTrio CordlessNáhradní nádržka na špinavou vodu
Bezdrátový vysavač AquaTrioVíko nádoby na špinavou vodu
AquaTrio CordlessNáhradní nádržka na čistou vodu
Bezdrátový vysavač AquaTrioPřihrádka na skladování po úklidu
Bezdrátový vysavač AquaTrioNádoba na prach bezdrát. vysavače (suché vysávání)
AquaTrio CordlessNapájecí adaptér
AquaTrio CordlessMini turbokartáč
Bezdrátový vysavač AquaTrioTrubice bezdrátového vysavače (pro suché vysávání)
AquaTrio CordlessNástěnný držák bezdrátového vysavače
Series 9000 AquaTrio PříslušenstvíNáhradní filtr
Philips Přípravek na čistění podlahPřípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Series 9000 AquaTrio PříslušenstvíNáhradní kartáče
Tyčové vysavače PříslušenstvíLithium-iontová baterie 25,2 V
Cordless Vacuum Wet & drySada kartáčů na hubici suchého čištění
Bezdrátový vysavač AquaTrioNÁHRADNÍ KARTÁČ
Můj bezdrátový vysavač Philips AquaTrio zobrazuje chybový kód
Z mého vysavače Philips AquaTrio vytéká voda
Z mého vysavače Philips AquaTrio vytéká na podlahu voda
Můj vysavač Philips AquaTrio má nízký sací výkon
Můj vysavač Philips AquaTrio vydává hlasité a nezvyklé zvuky
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