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2000 SeriesRobotický vysavač

XU2000/15

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Proměňte svůj úklid vysáváním a vytíráním zároveň. Až dvojnásobný sací výkon¹ robota zajišťuje důkladný úklid, zvyšuje výkon na kobercích a zanechává vaše podlahy bez poskvrnky. Vše ovládáte bez námahy pomocí aplikace HomeRun.
Zobrazit všechny výhody

Každodenní vysávání a vytírání bez námahy.

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  • Vysává a vytírá jedním tahem

  • Dvojnásobný sací výkon¹

  • Radarová navigace LDS

  • Přizpůsobení pomocí aplikace HomeRun

Vysávejte a vytírejte zároveň, zbavte se prachu a nečistot bez námahy

Vysávejte a vytírejte zároveň, zbavte se prachu a nečistot bez námahy

Robot tvrdé podlahy vysává a vytírá najednou, aby uklidil i jemnou vrstvu prachu, která se na podlaze hromadí každý den. Odstraní více jemného prachu než samotné vysávání, a zajistí vám tak čisté nohy i naboso.

Mimořádně silný sací výkon pro sběr prachu a nečistot

Mimořádně silný sací výkon pro sběr prachu a nečistot

Až dvojnásobný sací výkon¹ robota dokáže zachytit velké nečistoty, jako jsou drobky a zvířecí srst. Postará se o každodenní nečistoty, které se nahromadí na podlaze, a také odstraňuje jemnější prach z koberců a rohožek².

Automaticky zvyšuje sací výkon na koberci

Automaticky zvyšuje sací výkon na koberci

Když robot najede na koberec nebo rohožku, automaticky zvýší sací výkon, aby zachytil částečky jemného prachu usazené hluboko v koberci².

Technické specifikace

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Upozornění

  1. 1 – Ve srovnání s modely XU2000/10 a XU2000/20.

  2. 2 – Testováno pouze v režimu vysávání při nastavení nejvyššího sacího výkonu.

  3. 3 – Testováno pouze v režimu vysávání při nastavení nejnižšího sacího výkonu.