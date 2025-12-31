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XU2000/15
Vysává a vytírá jedním tahem
Dvojnásobný sací výkon¹
Radarová navigace LDS
Přizpůsobení pomocí aplikace HomeRun
Robot tvrdé podlahy vysává a vytírá najednou, aby uklidil i jemnou vrstvu prachu, která se na podlaze hromadí každý den. Odstraní více jemného prachu než samotné vysávání, a zajistí vám tak čisté nohy i naboso.
Až dvojnásobný sací výkon¹ robota dokáže zachytit velké nečistoty, jako jsou drobky a zvířecí srst. Postará se o každodenní nečistoty, které se nahromadí na podlaze, a také odstraňuje jemnější prach z koberců a rohožek².
Když robot najede na koberec nebo rohožku, automaticky zvýší sací výkon, aby zachytil částečky jemného prachu usazené hluboko v koberci².
Recenze
1 – Ve srovnání s modely XU2000/10 a XU2000/20.
2 – Testováno pouze v režimu vysávání při nastavení nejvyššího sacího výkonu.
3 – Testováno pouze v režimu vysávání při nastavení nejnižšího sacího výkonu.