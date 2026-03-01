  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

      Sáčkový vysavač řady 1000 Vysavač

      XD1101/10

      Kompaktní velikost. Výkonná akce.

      Výkonný, kompaktní a účinný – sáčkový vysavač Philips řady 1000 zajišťuje důkladné čištění všech typů podlah, snadné skladování a HEPA filtr, který zachytí >99,9 % jemného prachu.

      Sáčkový vysavač řady 1000
      Sáčkový vysavač řady 1000

      Vysavač

      Kompaktní velikost. Výkonná akce.

      Se skvělým odsáváním v praktickém designu

      • 750 W
      • Filtr HEPA
      • Kompaktní a lehký
      Motor 750 W zajišťuje výkonný provoz

      Motor 750 W zajišťuje výkonný provoz

      Užijte si skvělý sací výkon díky motoru o výkonu 750 W. Efektivně odstraňuje prach z tvrdých podlah i koberců a zanechává váš domov svěží a čistý.

      Víceúčelová hubice pro skvělé čištění různých podlah

      Víceúčelová hubice pro skvělé čištění různých podlah

      Snadno nastavitelný pomocí nožního pedálu pro tvrdé podlahy nebo koberce. Jeho utěsněný design zajišťuje těsný kontakt s povrchem, což činí čištění rychlejším a efektivnějším.

      Kompaktní design pro snadné uskladnění

      Kompaktní design pro snadné uskladnění

      Ušetřete cenný úložný prostor díky kompaktnímu a lehkému designu. Snadno se vejde do skříněk a šatníků a je dostatečně lehký, abyste ho mohli snadno zvednout na polici.

      Systém filtru HEPA zachytí 99,9 %* částic

      Systém filtru HEPA zachytí 99,9 %* částic

      Systém filtru HEPA zachytí >99,99 %* malých prachových částic a uvolňuje čistší vzduch ve vaší domácnosti.

      Dlouhý dosah 9 m umožňuje větší pohyblivost bez nutnosti vypojit kabel

      Dlouhý dosah 9 m umožňuje větší pohyblivost bez nutnosti vypojit kabel

      Užijte si nepřerušované čištění s dosahem 9 metrů od zástrčky k hubici, který zvládne více místností a velké prostory bez přepojování zásuvek.

      Snadno použitelné dlouhotrvající sáčky se vejdou do velké 3l prachové komory

      Snadno použitelné dlouhotrvající sáčky se vejdou do velké 3l prachové komory

      Velká 3litrová prachová komora a dlouhotrvající univerzální sáčky umožňují optimální sací výkon až do naplnění a navíc uzavřenou likvidaci bez nepořádku.

      Zabudované příslušenství: prakticky uložené, vždy po ruce

      Zabudované příslušenství: prakticky uložené, vždy po ruce

      Štěrbinový nástavec je zabudován do vysavače, takže jej budete mít v případě potřeby vždy po ruce.

      Navržen a vyvinut v Nizozemsku

      Navržen a vyvinut v Nizozemsku

      Vyrobeno s přesností a péčí v Nizozemsku, což odráží dědictví inovací, kvality a spolehlivosti společnosti Philips. Zaregistrujte se u nás online a získejte 2letou záruku zdarma!

      Technické údaje

      • Obecné specifikace

        Barva
        Světlý písek
        Kapacita nádoby na prach
        3 l
        Hladina hluku
        <77 dB
        Akční rádius
        12 metrů
        Příkon (IEC)
        750 W
        Příkon (max.)
        800 W
        Filtr motoru
        Omyvatelný filtr
        Výstupní filtr
        Filtr HEPA
        Spojka trubice
        Kónická
        Rukojeť pro přenášení
        Přední a horní
        Typ trubice
        Dvoudílná kovová teleskopická
        Typ koleček
        Plast
        Prostor pro příslušenství
        Ano
        Typ prachového sáčku
        Sáček S-Bag
        Včetně sáčků na prach
        x1
        Délka kabelu
        9 metrů

      • Kompatibilita

        Související příslušenství 1
        CP1349
        Související příslušenství 2
        Vstupní filtr CP0537
        Související příslušenství 3
        Výstupní filtr CP0538
        Dodávané příslušenství 1
        Víceúčelová hubice, 2v1 štěrbinový nástavec

      • Hmotnost a rozměry

        Rozměry výrobku (D x Š x V)
        411 x 269 x 241  mm
        Hmotnost výrobku
        3,74  kg

      • Udržitelnost

        Balení
        100% recyklovaných materiálů
        Uživatelská příručka
        100% recyklovaný papír

      • *99,9% sběr prachu na podlahách s mezerami (IEC62885)
