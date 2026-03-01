Termíny pro vyhledávání
XD1101/10
Kompaktní velikost. Výkonná akce.
Výkonný, kompaktní a účinný – sáčkový vysavač Philips řady 1000 zajišťuje důkladné čištění všech typů podlah, snadné skladování a HEPA filtr, který zachytí >99,9 % jemného prachu.Zobrazit všechny výhody
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Vysavač
Užijte si skvělý sací výkon díky motoru o výkonu 750 W. Efektivně odstraňuje prach z tvrdých podlah i koberců a zanechává váš domov svěží a čistý.
Snadno nastavitelný pomocí nožního pedálu pro tvrdé podlahy nebo koberce. Jeho utěsněný design zajišťuje těsný kontakt s povrchem, což činí čištění rychlejším a efektivnějším.
Ušetřete cenný úložný prostor díky kompaktnímu a lehkému designu. Snadno se vejde do skříněk a šatníků a je dostatečně lehký, abyste ho mohli snadno zvednout na polici.
Systém filtru HEPA zachytí >99,99 %* malých prachových částic a uvolňuje čistší vzduch ve vaší domácnosti.
Užijte si nepřerušované čištění s dosahem 9 metrů od zástrčky k hubici, který zvládne více místností a velké prostory bez přepojování zásuvek.
Velká 3litrová prachová komora a dlouhotrvající univerzální sáčky umožňují optimální sací výkon až do naplnění a navíc uzavřenou likvidaci bez nepořádku.
Štěrbinový nástavec je zabudován do vysavače, takže jej budete mít v případě potřeby vždy po ruce.
Vyrobeno s přesností a péčí v Nizozemsku, což odráží dědictví inovací, kvality a spolehlivosti společnosti Philips. Zaregistrujte se u nás online a získejte 2letou záruku zdarma!
