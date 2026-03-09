Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
TAZ2500/10
Přehrává kazety i všechno ostatní
Jste připraveni na návrat kazet? Tento přenosný boombox je vybaven integrovaným kazetovým magnetofonem a přehrávačem CD. Spolu s nimi získáte také čistý příjem rádia DAB+/FM, stabilní streamování přes Bluetooth®, přehrávání přes USB a audio vstup pro připojení jiných zařízení.Zobrazit všechny výhody
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
CD Soundmachine
celkem
recurring payment
V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.
Ať už objevujete radost z fyzických CD poprvé, nebo znovu, tento CD přehrávač s horním vkládáním je skvělou volbou pro běžný poslech. Dokáže přečíst jakýkoli formát CD a díky rukojeti se snadno přenáší. Stačí jej zapojit do síťové zásuvky nebo vložit šest baterií (typ R14 C) a vzít jej ven.
Pokud si chcete užívat zdroj hudby, který je na světě déle než CD, digitální tuner usnadňuje nalezení stanic DAB+ nebo FM, které si zamilujete. Stanice, které často posloucháte, si můžete nastavit jako předvolby, přičemž k dispozici máte až 20 předvoleb DAB+ a 20 předvoleb FM.
Chcete tento přehrávač CD používat jako přenosný reproduktor? Připojení Bluetooth® umožňuje streamovat hudbu přímo do přehrávače z kompatibilního chytrého zařízení a funkce Dynamic Bass Boost dá vyniknout vašim oblíbeným basovým linkám.
Kazetový přehrávač s předním vkládáním přidává další způsob poslechu. Ať už jste si dlouhé roky schraňovali svoje pásky s hudebními mixy, nebo posloucháte kazety poprvé, stačí vsunout kazetu, stisknout tlačítko přehrávání a nechat znít hudbu.
Pro naprostou flexibilitu je k dispozici také port USB, který vám umožní připojit flash disk a vychutnat si vaši digitální hudební sbírku. Nebo prostřednictvím audio vstupu připojte gramofon a přehrávejte desky.
Pokud rádi usínáte s hudbou, audioknihou nebo na pozadí hrajícím rádiem, můžete nastavit časovač vypnutí na 120, 90, 60, 30 nebo 15 minut. Přehrávač CD přejde po uplynutí této doby do pohotovostního režimu.
Zvuk
Reproduktory
Možnosti připojení
Tuner/příjem/vysílání
Pohodlí
Napájení
Příslušenství
Design
Rozměry
Přehrávání zvuku
Kompatibilita
Udržitelnost
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.