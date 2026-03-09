    Přehrává kazety i všechno ostatní

      CD Soundmachine

      TAZ2200/10

      Celkové hodnocení / 5
      Recenzí

      Přehrává kazety i všechno ostatní

      Jste připraveni na návrat kazet? Tento přenosný boombox je vybaven integrovaným kazetovým magnetofonem a přehrávačem CD. Spolu s nimi získáte také čistý příjem rádia FM, stabilní streamování přes Bluetooth®, přehrávání přes USB a audio vstup pro připojení jiných zařízení.

      Přehrává kazety i všechno ostatní

      • Vícezdrojový CD přehrávač
      • CD, rádio FM, USB
      • Bluetooth® 6.0, audio vstup
      • Vestavěný kazetový přehrávač
      Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení

      Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení

      V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

      Přenosný CD přehrávač ve stylu boomboxu

      Ať už objevujete radost z fyzických CD poprvé, nebo znovu, tento CD přehrávač s horním vkládáním je skvělou volbou pro běžný poslech. Dokáže přečíst jakýkoli formát CD a díky rukojeti se snadno přenáší. Stačí jej zapojit do síťové zásuvky nebo vložit šest baterií (typ R14 C) a vzít jej ven.

      Rádio FM s digitálním laděním a až 20 předvolbami

      Pokud si chcete užívat zdroj hudby, který je na světě déle než CD, digitální FM tuner usnadňuje nalezení rozhlasových pořadů, které si zamilujete. Stanice, které často posloucháte, si můžete nastavit jako předvolby, přičemž k dispozici máte až 20 předvoleb.

      Snadné bezdrátové streamování přes Bluetooth®

      Chcete tento přehrávač CD používat jako přenosný reproduktor? Připojení Bluetooth® umožňuje streamovat hudbu přímo do přehrávače z kompatibilního chytrého zařízení a funkce Dynamic Bass Boost dá vyniknout vašim oblíbeným basovým linkám.

      Magnetofon jako součást přístroje

      Kazetový přehrávač s předním vkládáním přidává další způsob poslechu. Ať už jste si dlouhé roky schraňovali svoje pásky s hudebními mixy, nebo posloucháte kazety poprvé, stačí vsunout kazetu, stisknout tlačítko přehrávání a nechat znít hudbu.

      Připojte další zdroje přes port USB a audio vstup

      Pro naprostou flexibilitu je k dispozici také port USB, který vám umožní připojit flash disk a vychutnat si vaši digitální hudební sbírku. Nebo prostřednictvím audio vstupu připojte gramofon a přehrávejte desky.

      Integrovaný časovač vypnutí

      Pokud rádi usínáte s hudbou, audioknihou nebo na pozadí hrajícím rádiem, můžete nastavit časovač vypnutí na 120, 90, 60, 30 nebo 15 minut. Přehrávač CD přejde po uplynutí této doby do pohotovostního režimu.

      Technické údaje

      • Zvuk

        Výstupní výkon (RMS)
        3W
        Vylepšení zvuku
        Dynamic Bass Boost
        Zvukový systém
        Stereo
        Průměr reproduktoru
        2,5"
        Ovládání hlasitosti
        nahoru/dolů

      • Reproduktory

        Vestavěné reproduktory
        2

      • Možnosti připojení

        USB
        Typ A (přehrávání)
        Profily Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Vstup audio (3,5 mm)
        Ano
        Verze Bluetooth
        6,0

      • Tuner/příjem/vysílání

        Anténa
        Anténa FM
        Automatické digitální ladění
        Ano
        Pásma tuneru
        • FM mono
        • FM stereo
        Předvolby stanic
        20
        Systém RDS
        Ne
        Typ antény
        Teleskopická

      • Pohodlí

        Typ displeje
        LCD
        Barva podsvětlení
        Bílá
        Časovač
        Ano

      • Napájení

        Typ baterie
        LR14
        Napětí baterie
        1.5  V
        Napájení ze sítě
        100–240 V, 50/60 Hz
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        <0,8 W (se zapnutým displejem s hodinami)
        Počet baterií
        6*
        Typ zdroje
        AC, baterie*

      • Příslušenství

        Stručný návod k rychlému použití
        Ano
        Napájecí kabel
        Ano
        Záruka
        • Záruční list
        • Bezpečnostní upozornění

      • Design

        Barva
        Černá

      • Rozměry

        Hloubka balení
        159  mm
        Hloubka výrobku
        245  mm
        Hmotnost včetně balení
        2,2  kg
        Výška balení
        278  mm
        Šířka balení
        370  mm
        Šířka výrobku
        285  mm
        Výška výrobku
        125  mm
        Hmotnost výrobku
        1,35  kg

      • Přehrávání zvuku

        technologie kazetového magnetofonu
        Mechanický
        Režimy přehrávání disků
        • Rychlý posun vpřed/zpět
        • Vyhledávání stopy: další/předchozí
        • Opakování / Náhodný výběr / Program
        Média pro přehrávání
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Počet magnetofonů
        1
        Režimy USB Direct
        • Přehrávání/pauza
        • Předchozí/další
        • Rychle zpět/rychle vpřed
        • Funkce stop
        • Repeat (Opakování)
        • Náhodný výběr
        • Programované přehrávání
        Typ zavádění
        Na horní straně
        programovatelné skladby
        20
        Režim Bluetooth
        • Přehrávání/pauza
        • Předchozí/další

      • Kompatibilita

        Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu
        Ne

      • Udržitelnost

        Plastový plášť
        obsahuje 85 % recyklovaného akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS) TE-00132492 s certifikací GRS

      • Tento výrobek má přihrádku na baterie, ale baterie nejsou součástí balení. K zakoupení jsou samostatně.
