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Ukončeno
TAUH202BK/00
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Až 15 hodin přehrávání
Kompaktní skládací
Získáte 15 hodin přehrávání, a 32mm neodymové reproduktory vám poskytnou čistý zvuk a důrazné basy. Plné nabití trvá dvě až tři hodiny
Plné nabití trvá dvě až tři hodiny.
32mm neodymové reproduktory poskytují čistý zvuk a výrazné basy.
4.3
z 5
24
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakość, cena
Nevýhody
brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Candy24
28/04/2020
Polska
Tauh202wt
Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.
Výhody
dźwięk, wygodne
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
koru
26/04/2020
Polska
Jakość
Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe