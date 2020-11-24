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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka

TAUH202BK/00

4.3
| (24) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Zaposlouchejte se
Impozantní seznamy skladeb. Nejnovější podcasty. Tato bezdrátová sluchátka na uši poskytují čistý zvuk a důrazné basy. Oblouk je tak lehký, že ho sotva ucítíte a náušníky lze sklopit naplocho. Získáte 15 hodin přehrávání. Dost na celý den. Nebo noc.
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Zaposlouchejte se

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Až 15 hodin přehrávání

  • Kompaktní skládací

15 hodin přehrávání. Bohatě stačí na den. Nebo na noc.

Získáte 15 hodin přehrávání, a 32mm neodymové reproduktory vám poskytnou čistý zvuk a důrazné basy. Plné nabití trvá dvě až tři hodiny

Doba nabíjení: 2–3 hodiny.

Plné nabití trvá dvě až tři hodiny.

32 mm neodymové akustické reproduktory. Čistý zvuk. Důrazné basy.

32mm neodymové reproduktory poskytují čistý zvuk a výrazné basy.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

24

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakość, cena

Nevýhody

brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

28/04/2020

Polska

Polska

Tauh202wt

Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.

Výhody

dźwięk, wygodne

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

26/04/2020

Polska

Polska

Jakość

Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu