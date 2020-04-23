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Ukončeno
TAUH201WT/00
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Prodyšné náušníky
Kompaktní skládací
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.
32mm neodymové reproduktory poskytují čistý zvuk a výrazné basy.
Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zajišťuje čistý zvuk, když chcete hovořit.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
pawlos
23/04/2020
Polska
Zaměstnanec společnosti Philips
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Výhody
cena, brzmienie, wytrzymałość
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
God1980
02/03/2022
България
Ověřený kupující
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Výhody
Лек,удобен и прецизен!
Nevýhody
Няма
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH201BK Слушалки с микрофон
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH201BK Слушалки с микрофон