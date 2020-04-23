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Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

TAUH201WT/00

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Přišel váš čas
Vytvořte si vlastní prostor. Tato sluchátka na uši poskytují čistý zvuk a důrazné basy. Oblouk je tak lehký, že ho sotva ucítíte. Plochý kabel odolává zamotání. Náušníky jsou měkké a lze je pro přenášení sklopit naplocho.
Zobrazit všechny výhody

Přišel váš čas

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Prodyšné náušníky

  • Kompaktní skládací

1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.

32 mm neodymové akustické reproduktory. Čistý zvuk. Důrazné basy.

32mm neodymové reproduktory poskytují čistý zvuk a výrazné basy.

Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk.

Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zajišťuje čistý zvuk, když chcete hovořit.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Zaměstnanec společnosti Philips

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Výhody

cena, brzmienie, wytrzymałość

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

02/03/2022

България

България

Ověřený kupující

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Výhody

Лек,удобен и прецизен!

Nevýhody

Няма

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH201BK Слушалки с микрофон

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUH201BK Слушалки с микрофон

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu