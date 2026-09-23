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Ukončeno

Pravá bezdrátová sluchátka

TAT4507WT/00

Dostupné v

Bílá
Bílá
Stříbrná
Stříbrná

Nezmeškáte jediný tón.

Tato skutečně bezdrátová sluchátka s 10mm reproduktory a hybridní technologií aktivního potlačení hluku vám umožní slyšet důležité zvuky. Nabízí tvar hokejové hole, krytí IPX4 proti stříkající vodě a potu a 24 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdrem kapesních rozměrů.

Zobrazit všechny výhody

Nezmeškáte jediný tón.

  • Hybridní tech. aktiv. potlačení hluku

  • 2x2 mikrofony pro čisté hlasové hovory

  • Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů

  • Odolnost proti vodě a potu IPX4

Hybridní technologie aktivního potlačení hluku

Hybridní technologie aktivního potlačení hluku

Tato sluchátka jsou vybavena hybridní technologií aktivního potlačení hluku, která filtruje rušení, které nechcete slyšet. Režim Awareness znamená, že můžete pustit svět zpět dovnitř, když potřebujete. Dokonalý způsob, jak vzdát hold svým oblíbeným zvukům!

2x2 mikrofony pro křišťálově čisté hlasové hovory

2x2 mikrofony pro křišťálově čisté hlasové hovory

Tato sluchátka jsou vybavena dvěma mikrofony s algoritmem potlačení hluku, který vám zajistí fantastickou čistotu hovorů. Dva mikrofony tvořící paprsky v každém sluchátku redukují okolní hluk, takže se zřetelně uslyšíte. Komunikujte vždy jasně!

Bezpečné a pohodlné do uší

Bezpečné a pohodlné do uší

Tato pohodlná sluchátka pevně zapadnou do ušního kanálu, čímž vytvářejí dokonalé utěsnění, které snižuje vnější hluk. Neunikne vám jediná nota ani slovo! Vychutnejte si skutečné pohodlí díky třem velikostem měkkého, vyměnitelného silikonového krytu koncovek sluchátek.

Technické specifikace

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  1. Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.