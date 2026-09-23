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Ukončeno
TAT4507SL/00
Nezmeškáte jediný tón.
Tato skutečně bezdrátová sluchátka s 10mm reproduktory a hybridní technologií aktivního potlačení hluku vám umožní slyšet důležité zvuky. Nabízí tvar hokejové hole, krytí IPX4 proti stříkající vodě a potu a 24 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdrem kapesních rozměrů.
Hybridní tech. aktiv. potlačení hluku
2x2 mikrofony pro čisté hlasové hovory
Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů
Odolnost proti vodě a potu IPX4
Tato sluchátka jsou vybavena hybridní technologií aktivního potlačení hluku, která filtruje rušení, které nechcete slyšet. Režim Awareness znamená, že můžete pustit svět zpět dovnitř, když potřebujete. Dokonalý způsob, jak vzdát hold svým oblíbeným zvukům!
Tato sluchátka jsou vybavena dvěma mikrofony s algoritmem potlačení hluku, který vám zajistí fantastickou čistotu hovorů. Dva mikrofony tvořící paprsky v každém sluchátku redukují okolní hluk, takže se zřetelně uslyšíte. Komunikujte vždy jasně!
Tato pohodlná sluchátka pevně zapadnou do ušního kanálu, čímž vytvářejí dokonalé utěsnění, které snižuje vnější hluk. Neunikne vám jediná nota ani slovo! Vychutnejte si skutečné pohodlí díky třem velikostem měkkého, vyměnitelného silikonového krytu koncovek sluchátek.
Recenze
Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.