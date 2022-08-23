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Ukončeno
TAT2205RD/00
6mm reproduktory / uzavřené
Bluetooth®
Malé nabíjecí pouzdro již nemůže být praktičtější, a tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou také odolná proti stříkající vodě z jakéhokoli směru. Nebude jim vadit ani trocha potu a nemusíte se obávat, že vás venku případně zastihne déšť.
Vydejte se na cestu s několika nabitími v kapse. Získáte až 4 hodiny přehrávání na jediné nabití, a k tomu 8 hodin navíc z plně nabitého pouzdra. Krátké, 15minutové nabití v pouzdře vám poskytne hodinu přehrávání. Plně nabít pouzdro trvá přes rozhraní USB-C 2 hodiny.
Díky 6mm neodymovým reproduktorům získáte skvělý zvuk a díky příjemnému, odlehčenému provedení se můžete pohupovat v rytmu svých melodií v opravdovém pohodlí. Měkké, vyměnitelné kryty konců sluchátek vám pomohou najít to pravé pohodlí pro své uši.
2.9
z 5
19
Recenze
Margaryna
23/08/2022
Polska
W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe
Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Izjemna nadgradnja
Te slušalke so nadomestile starejši model, tokrat namesto bele v črni barvi, baterije zdrži dlje, nosijo se bolje, in predvsem zvok je močnejši in čistejši. Polnilna škatla je bistveno manjša od predhodnih zato dosti lepše sede v žep
Výhody
zvok, udobnost, manjša škatla
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
overall sem navdušen
Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven. mogoče pogrešam da bi bile pralne z vodo.
Výhody
udobje, polnilna enota
Nevýhody
niso pralne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke