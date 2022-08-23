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Ukončeno

2000 seriesSkutečně bezdrátová sluchátka do uší

TAT2205RD/00

2.9
| (19) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Černá
Černá
Červená
Červená
Vždy připraveno k provozu
Existuje něco užitečnějšího než skutečně bezdrátová sluchátka s nabíjecím pouzdrem, jež se vejde do kapsy přiléhavých džínů? Tato sluchátka do uší, která jsou odolná proti stříkající vodě a potu, vám poskytují skvělý zvuk a až 12 hodin přehrávání.
Zobrazit všechny výhody

Vždy připraveno k provozu

  • 6mm reproduktory / uzavřené

  • Bluetooth®

Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Malé nabíjecí pouzdro již nemůže být praktičtější, a tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou také odolná proti stříkající vodě z jakéhokoli směru. Nebude jim vadit ani trocha potu a nemusíte se obávat, že vás venku případně zastihne déšť.

Miniaturní nabíjecí pouzdro, které zajistí až 12 hodin přehrávání

Vydejte se na cestu s několika nabitími v kapse. Získáte až 4 hodiny přehrávání na jediné nabití, a k tomu 8 hodin navíc z plně nabitého pouzdra. Krátké, 15minutové nabití v pouzdře vám poskytne hodinu přehrávání. Plně nabít pouzdro trvá přes rozhraní USB-C 2 hodiny.

Bezpečně a pohodlně padnou

Díky 6mm neodymovým reproduktorům získáte skvělý zvuk a díky příjemnému, odlehčenému provedení se můžete pohupovat v rytmu svých melodií v opravdovém pohodlí. Měkké, vyměnitelné kryty konců sluchátek vám pomohou najít to pravé pohodlí pro své uši.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.9

z 5

19

Recenze

2

23/08/2022

Polska

Polska

W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe

Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Izjemna nadgradnja

Te slušalke so nadomestile starejši model, tokrat namesto bele v črni barvi, baterije zdrži dlje, nosijo se bolje, in predvsem zvok je močnejši in čistejši. Polnilna škatla je bistveno manjša od predhodnih zato dosti lepše sede v žep

Výhody

zvok, udobnost, manjša škatla

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

overall sem navdušen

Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven. mogoče pogrešam da bi bile pralne z vodo.

Výhody

udobje, polnilna enota

Nevýhody

niso pralne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu