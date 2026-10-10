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TAT2149WT/00
Drobná, ale výkonná
Tato drobná zcela bezdrátová sluchátka mají mimořádně pohodlný design, takže skvěle vypadají a příjemně se nosí po celý den! Navzdory svým rozměrům nabízejí působivý zvuk a zvýrazněné basy při nízké hlasitosti. Vyrážíte ven? Pouzdro lze dokonce připnout na kroužek na klíče.
Drobná zcela bezdrátová sluchátka
Nabíjecí pouzdro na klíče
Přirozený zvuk. Dynamic Bass
Čisté hovory
Naše dosud nejmenší zcela bezdrátová sluchátka se pyšní nenápadným designem, který skvěle sedí a je příjemný i při celodenním nošení. Sluchátka spočívají ve vnějším uchu, takže se žádný nástavec nezavrtává do zvukovodu. Pokud potřebujete, aby lépe držela, můžete si vybrat ze tří velikostí silikonových návleků (součástí balení).
Tato zcela bezdrátová sluchátka jsou možná malá, ale pro dosažení nejlepšího zvuku z jejich 10 mm měničů nemusíte zvyšovat hlasitost. Aktivujte funkci Dynamic Bass pomocí levého sluchátka nebo aplikace Philips Headphones a vychutnejte si plnou sílu svých oblíbených basových linek i při tichém poslechu.
Během hovoru bude váš hlas znít čistě. Vyhrazený mikrofon snímá zvuk vašeho hlasu, zatímco algoritmus redukce hluku tlumí část okolního hluku.
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1.7
z 5
3
Recenze
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Výhody
Kompaktní velikost
Nevýhody
Vypadává zvuk
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Datum použití 2026-07-30
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Datum použití 2026-07-30
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nevýhody
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum použití 2025-09-18
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum použití 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Nevýhody
Не се прикрепя към ухото.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum použití 2026-05-09
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum použití 2026-05-09