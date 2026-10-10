VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu s příslušenstvím
  • Primární snímek
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu s příslušenstvím
  • Primární snímek

Skutečně bezdrátová sluchátka

TAT2149BK/00

1.7

| (3) Recenze

Dostupné v

Černá
Černá
Bílá
Bílá

Drobná, ale výkonná

Tato drobná plně bezdrátová sluchátka s mimořádně pohodlným designem skvěle vypadají a příjemně se nosí po celý den! Navzdory svým rozměrům nabízí působivý zvuk a zvýrazněné basy při nízké hlasitosti. Chystáte se ven? Pouzdro lze dokonce připnout na kroužek na klíče.

Zobrazit všechny výhody

Drobná, ale výkonná

  • Drobná plně bezdrátová sluchátka

  • Nabíjecí pouzdro na klíče

  • Přirozený zvuk. Dynamic Bass

  • Čisté hovory

Mimořádně drobná sluchátka. Velmi pohodlné nošení

Mimořádně drobná sluchátka. Velmi pohodlné nošení

Naše dosud nejmenší zcela bezdrátová sluchátka se pyšní nenápadným designem, který skvěle sedí a je příjemný i při celodenním nošení. Sluchátka spočívají ve vnějším uchu, takže se žádný nástavec nezavrtává do zvukovodu. Pokud potřebujete, aby lépe držela, můžete si vybrat ze tří velikostí silikonových návleků (součástí balení).

Skvělý zvuk i při nízké hlasitosti díky funkci Dynamic Bass

Skvělý zvuk i při nízké hlasitosti díky funkci Dynamic Bass

Tato zcela bezdrátová sluchátka jsou možná malá, ale pro dosažení nejlepšího zvuku z jejich 10 mm měničů nemusíte zvyšovat hlasitost. Aktivujte funkci Dynamic Bass pomocí levého sluchátka nebo aplikace Philips Headphones a vychutnejte si plnou sílu svých oblíbených basových linek i při tichém poslechu.

Čisté hovory. Uslyší vás jasně a zřetelně

Čisté hovory. Uslyší vás jasně a zřetelně

Během hovoru bude váš hlas znít čistě. Vyhrazený mikrofon snímá zvuk vašeho hlasu, zatímco algoritmus redukce hluku tlumí část okolního hluku.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

1.7

z 5

3

Recenze

5
4
3

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Výhody

Kompaktní velikost

Nevýhody

Vypadává zvuk

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Datum použití 2026-07-30

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Datum použití 2026-07-30

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nevýhody

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum použití 2025-09-18

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum použití 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Nevýhody

Не се прикрепя към ухото.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum použití 2026-05-09

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum použití 2026-05-09

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu