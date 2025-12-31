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TAT1300BK/00
Dostupné v
Malá sluchátka. Skvělá cena
Přirozený zvuk. Dynamické basy
Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů
Pohodlné koncovky SecureFit
Texturované koncovky SecureFit vám poskytnou lehčí a pohodlnější nošení sluchátek a zároveň vytvoří dobré utěsnění pro ještě lepší zvuk. Funkce jako Dynamic Bass vám umožní vychutnat si plnou sílu vašich oblíbených skladeb, i když posloucháte potichu.
Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízením najednou. Podporována je také funkce Microsoft Swift Pair.
Malé nabíjecí pouzdro se snadno vejde do kapsy, nebo můžete připevnit šňůrku k otvoru a zavěsit pouzdro na tašku nebo poutko na opasek. Režim Mono znamená, že můžete používat jedno sluchátko, zatímco druhé se nabíjí.
Recenze
Šňůrka na krk není součástí balení.