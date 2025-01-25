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Ukončeno

Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

TAT1215BK/10

3
| (1) Recenze
Vždy připraveno k provozu
Existuje něco užitečnějšího než skutečně bezdrátová sluchátka s nabíjecím pouzdrem, jež se vejde do kapsy přiléhavých džínů? Tato sluchátka do uší, která jsou odolná proti stříkající vodě a potu, vám poskytují skvělý zvuk a až 18 hodin přehrávání.
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Vždy připraveno k provozu

  • 6mm reproduktory / uzavřené

  • Bluetooth®

6mm neodymové reproduktory. Jasný zvuk, důrazné basy

Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk

Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy čisté a bez rušení.

Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Malé nabíjecí pouzdro již nemůže být praktičtější, a tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou také odolná proti stříkající vodě z jakéhokoli směru. Nebude jim vadit ani trocha potu a nemusíte se obávat, že vás venku případně zastihne déšť.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.0

z 5

1

Recenze

5
4
2
1

25/01/2025

Srbija

Srbija

Moze i bolje da se nadju

Imaju problem sa povezivanjem kada ih stavim u kutiju one se ne isključe same pa se kasnije zezne veza za sledeći put, sada imam problem to što neće obe slušalice da se spoje nego svaka posebno ima posebnu bluetooth vezu. Ako ima neko neko rešenje da mi pomogne.

Nevýhody

Naveo sam u tekstu.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

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