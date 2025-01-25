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Ukončeno
TAT1215BK/10
6mm reproduktory / uzavřené
Bluetooth®
Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy čisté a bez rušení.
Malé nabíjecí pouzdro již nemůže být praktičtější, a tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou také odolná proti stříkající vodě z jakéhokoli směru. Nebude jim vadit ani trocha potu a nemusíte se obávat, že vás venku případně zastihne déšť.
3.0
z 5
1
Recenze
OgiSsSsa
25/01/2025
Srbija
Moze i bolje da se nadju
Imaju problem sa povezivanjem kada ih stavim u kutiju one se ne isključe same pa se kasnije zezne veza za sledeći put, sada imam problem to što neće obe slušalice da se spoje nego svaka posebno ima posebnu bluetooth vezu. Ako ima neko neko rešenje da mi pomogne.
Nevýhody
Naveo sam u tekstu.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha