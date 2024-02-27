3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
TAT1138WT/00
Vychutnejte si čistý zvuk
Slyšte každičký zvuk. Tato skutečně bezdrátová sluchátka využívají 13 mm reproduktory pro skvělý zvuk a plné basy a mikrofon s umělou inteligencí zajistí čisté hovory. Pyšní se odolností proti potu a postříkání IPX4 a díky kapesnímu nabíjecímu pouzdru vás čeká 15 hodin přehrávání.
Čistý zvuk hovorů
13mm reproduktory pro hluboké basy
Ergonomický design pro vaše pohodlí
Odolnost proti vodě a potu IPX4
Poslouchejte zvuk přesně tak, jak má znít. Tato sluchátka využívají speciálně navržené 13mm dynamické měniče, které vám přinesou úžasný zážitek z poslechu. Vysoká zatížitelnost měničů zlepšuje dynamiku a basy, takže vám neunikne ani jediný tón.
Bez ohledu na to, jak dlouho potřebujete poslouchat, tato sluchátka vás nezklamou. Získáte 5 hodin poslechu a dalších 10 hodin poslechu z kapesního nabíjecího pouzdra.
Zvuky okolí už vás při poslechu rušit nebudou. Tato sluchátka jsou vybavena mikrofonem s umělou inteligencí, který využívá pokročilý algoritmus. Ten filtruje zvuky, které nechcete slyšet, a zajišťuje tak skvělou kvalitu hovoru. Pokaždé se navzájem jasně uslyšíte.
3.5
z 5
4
Recenze
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Datum použití 2024-01-27
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Datum použití 2024-01-27
demiudg
11/05/2024
Україна
Ověřený kupující
норм
Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.
Výhody
гарний звук, ергономіка, тривалість використання
Nevýhody
відсутність індикації заряду на кейсі.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum použití 2023-04-11
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum použití 2023-04-11
Kojiko
15/04/2026
Україна
Ověřený kupující
Не завжди правильно відключаються і заряджаються
Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum použití 2025-04-15
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum použití 2025-04-15
Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.