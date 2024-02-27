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Pravá bezdrátová sluchátka

TAT1138BK/00

3.5

| (4) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Černá
Černá

Vychutnejte si čistý zvuk

Slyšte každičký zvuk. Tato skutečně bezdrátová sluchátka využívají 13 mm reproduktory pro skvělý zvuk a plné basy a mikrofon s umělou inteligencí zajistí čisté hovory. Pyšní se odolností proti potu a postříkání IPX4 a díky kapesnímu nabíjecímu pouzdru vás čeká 15 hodin přehrávání.

Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si čistý zvuk

  • Čistý zvuk hovorů

  • 13mm reproduktory pro hluboké basy

  • Ergonomický design pro vaše pohodlí

  • Odolnost proti vodě a potu IPX4

Speciální 13mm měniče pro bohatý zvuk a výrazné basy

Poslouchejte zvuk přesně tak, jak má znít. Tato sluchátka využívají speciálně navržené 13mm dynamické měniče, které vám přinesou úžasný zážitek z poslechu. Vysoká zatížitelnost měničů zlepšuje dynamiku a basy, takže vám neunikne ani jediný tón.

Žádné strachy. Až 15 hodin přehrávání s pouzdrem

Bez ohledu na to, jak dlouho potřebujete poslouchat, tato sluchátka vás nezklamou. Získáte 5 hodin poslechu a dalších 10 hodin poslechu z kapesního nabíjecího pouzdra.

Mikrofon s umělou inteligencí pro kvalitní hovory

Zvuky okolí už vás při poslechu rušit nebudou. Tato sluchátka jsou vybavena mikrofonem s umělou inteligencí, který využívá pokročilý algoritmus. Ten filtruje zvuky, které nechcete slyšet, a zajišťuje tak skvělou kvalitu hovoru. Pokaždé se navzájem jasně uslyšíte.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

4

Recenze

4
3
1

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Datum použití 2024-01-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Datum použití 2024-01-27

11/05/2024

Україна

Україна

Ověřený kupující

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Výhody

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Nevýhody

відсутність індикації заряду на кейсі.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum použití 2023-04-11

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum použití 2023-04-11

15/04/2026

Україна

Україна

Ověřený kupující

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum použití 2025-04-15

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum použití 2025-04-15

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