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Ukončeno
TASH402LF/00
40mm reproduktory / uzavřená
Přes uši
Odolná vůči potu a vodě
Tato sluchátka zajišťují až 20 hodin nepřetržitého přehrávání pro bezstarostný zážitek při poslechu hudby na cestách.
Nechte svoji hudbu na cvičení, aby vás vzala na další úroveň. Dokonale vyladěné 40mm neodymové akustické reproduktory poskytují basy, které vás udrží v pohybu. Konstrukce s uzavřenou zadní částí zajišťuje skvělou pasivní izolaci hluku. Své melodie si můžete užívat naplno, aniž byste někoho obtěžovali.
Měkké, prodyšné polstrování náušníků je naplněno chladicím gelem: bez ohledu na to, jak tvrdě pracujete, sluchátka zůstanou na pokožce chladná. Polstrování je také odnímatelné pro snadné čištění.
4.8
z 5
26
Recenze
89%
Doporučuje tento produkt
Alius009
06/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Na venkovní použití ideální.
Tyto sluchátka jsem si vybíral hlavně s ohledem, že mohu ven i ve špatném počasí (již vyzkoušeno a v pořádku). Uši ani po delší době nebolí. Baterie vydrží dlouho (konkrétně nevím) a na telefonu lze vidět stav baterie. Co se týče záporu tak při velkém větru "pískají".
Výhody
Ochrana před vodou.
Nevýhody
Při větším větru "pískají"
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASH402BK Bezdrátová sluchátka
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASH402BK Bezdrátová sluchátka
Pekrajk
11/06/2020
Slovensko
Actionfit
Bal som sa ze budu moc velke avsak velkost je idealne dobre tlmia hluk okolo .... kupil som si ich hlavne na workout pretoze rad cvicim v dazdi...zatial vsetko ok. Niekedy ich pouzivam aj v praci na meetingy...kolegovia ma dobre pocuju a aj ja ich...avsak je citit ze sluchatka nie su vhodne na office pracu :) Jedine co sa mi nepaci je sum. Ked pustite video/pesnicku/film a stopnete ho tak cca 5 sekund pocujem sum v lavom sluchatku ...je to drobnost ale niekedy mi to ide na nervy :)
Výhody
Odolnosť proti vode a potu (krytie IPX4)
Nevýhody
zatial nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASH402BK Bezdrôtové slúchadlá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASH402BK Bezdrôtové slúchadlá
Mariuszzzz
28/11/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki!
Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !
Výhody
Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda
Nevýhody
Kabel ładowania starego typu USB (typu B)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
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