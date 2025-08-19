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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Kompaktní přenosné rádio
Analogové ladění FM/AM
Vestavěná Li-ion baterie
SOS svítilna
Toto praktické přenosné rádio je ideálním společníkem na dlouhé dny venku. Můžete přijímat čistý rádiový signál, nabíjet další zařízení a svítit si na cestu výkonnou svítilnou. V případě nouze můžete dokonce spustit hlasitý zvuk SOS alarmu s blikajícím světlem.
Toto šikovné malé rádio vás nezklame. Nabíjejte rádio pomocí přiloženého kabelu USB-C a získejte až 32 hodin přehrávání rádia při rozumné hlasitosti.
Nikdy neztratíte napájení! Vždy budete mít k dispozici záložní napájení pomocí solárních panelů na horní straně rádia nebo otáčením přiložené ruční kliky. Rádio také využívá 3 baterie AAA (nejsou součástí balení). Port USB-A umožňuje v případě nouze použít rádio k nabíjení dalších zařízení.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Výhody
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Nevýhody
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Przenośne radio z latarką
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Przenośne radio z latarką
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Ověřený kupující
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti