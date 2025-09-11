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  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
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  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
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  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
  • Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.

2000 seriesPravá bezdrátová otevřená sluchátka

TAQ2000BK/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.
Vychutnejte si čistý zvuk a celodenní pohodlí díky pravým bezdrátovým otevřeným sluchátkům, která nosíte jako klips. Každé sluchátko se lehce, ale bezpečně připne a díky otevřenému designu uslyšíte svět i to, co právě posloucháte.
Zobrazit všechny výhody

Klipsový styl. Otevřená sluchátka do uší.

  • Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

  • Klipsový styl

  • Až 28 hodin přehrávání

  • Vícebodové připojení Bluetooth

Otevřená sluchátka klipsového stylu. Pohodlná po celý den.

Otevřená sluchátka klipsového stylu. Pohodlná po celý den.

Tato otevřená sluchátka se lehce, ale bezpečně připevní k vnějšímu uchu a pružný kloub umožňuje nastavit držení pro maximální pohodlí. Přesné reproduktory se vzduchovým přenosem zvuku směřují zvuk do zvukovodu, aniž by ho utěsňovaly, takže uslyšíte i dění ve svém bezprostředním okolí.

Až 28 hodin přehrávání. Tenké nabíjecí pouzdro

Až 28 hodin přehrávání. Tenké nabíjecí pouzdro

Po plném dobití získáte 7 hodin poslechu a 21 hodin navíc s pouzdrem. Pokud potřebujete jen rychlé nabití, vložte sluchátka na 15 minut do pouzdra a získejte další hodinu poslechu. Sluchátka se plně dobijí za 2 hodiny. S režimem mono navíc můžete používat pouze jedno sluchátko, zatímco se druhé nabíjí.

Stabilní vícebodové připojení Bluetooth

Stabilní vícebodové připojení Bluetooth

Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízením Bluetooth současně. Poslouchejte bez vyrušování svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Výhody

Váha, konstrukce okolo uší

Nevýhody

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu