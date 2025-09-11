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TAQ2000BK/00
Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Klipsový styl
Až 28 hodin přehrávání
Vícebodové připojení Bluetooth
Tato otevřená sluchátka se lehce, ale bezpečně připevní k vnějšímu uchu a pružný kloub umožňuje nastavit držení pro maximální pohodlí. Přesné reproduktory se vzduchovým přenosem zvuku směřují zvuk do zvukovodu, aniž by ho utěsňovaly, takže uslyšíte i dění ve svém bezprostředním okolí.
Po plném dobití získáte 7 hodin poslechu a 21 hodin navíc s pouzdrem. Pokud potřebujete jen rychlé nabití, vložte sluchátka na 15 minut do pouzdra a získejte další hodinu poslechu. Sluchátka se plně dobijí za 2 hodiny. S režimem mono navíc můžete používat pouze jedno sluchátko, zatímco se druhé nabíjí.
Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízením Bluetooth současně. Poslouchejte bez vyrušování svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Výhody
Váha, konstrukce okolo uší
Nevýhody
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka