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TAMS80B/00
The Tube
Výrazné tvary. Retro barvy. Moderní výkon. The Tube vrací ikonu 80. let zpět k životu s bohatším, širším stereofonním zvukem a bezproblémovým připojením. Od domácích jamů po pouliční párty – zesilte zvuk a nechte hudbu znít všude kolem.
Působivý zvuk. Retro vzhled
280 W Max (140 W RMS)
Výdrž přehrávání až 24 hodin
Odolnost proti prachu a vodě IP67
Pod ikonickým designem reproduktoru The Tube se skrývá dvoupásmový stereofonní systém, který nabízí maximální výkon 280 W (140 W RMS) a širší, působivější zvukovou scénu. Pokud se party přesune ven, můžete zapnout funkci Moving Sound, která dodá basům větší razanci a zajistí čistý zvuk i pod širým nebem.
Dva 5” reproduktory, speciální výškové reproduktory a aktivní výhybka společně zajišťují přesné oddělení vysokých a nízkých frekvencí. Dva pasivní reproduktory dodávají basům větší hloubku. Výsledek? Skutečný stereofonní zvuk s mohutnou hloubkou a jasnými, čistými detaily.
Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a The Tube můžete připojit ke dvěma zařízením najednou. Můžete také připojit externí zařízení k portu USB-C a poslouchat hudbu tímto způsobem.
Recenze
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Slovní označení a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.
Stupeň krytí IP67 znamená, že měnič reproduktoru je prachotěsný a lze jej ponořit do hloubky až 1 m po dobu až 30 minut.