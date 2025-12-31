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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
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  • The Tube
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  • The Tube
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  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube

Moving SoundBezdrátový reproduktor

TAMS80B/00

Dostupné v

Black
Black
Yellow
Yellow

The Tube

Výrazné tvary. Retro barvy. Moderní výkon. The Tube vrací ikonu 80. let zpět k životu s bohatším, širším stereofonním zvukem a bezproblémovým připojením. Od domácích jamů po pouliční párty – zesilte zvuk a nechte hudbu znít všude kolem.

Zobrazit všechny výhody

The Tube

  • Působivý zvuk. Retro vzhled

  • 280 W Max (140 W RMS)

  • Výdrž přehrávání až 24 hodin

  • Odolnost proti prachu a vodě IP67

Ikona 80. let v novém provedení

Ikona 80. let v novém provedení

Pod ikonickým designem reproduktoru The Tube se skrývá dvoupásmový stereofonní systém, který nabízí maximální výkon 280 W (140 W RMS) a širší, působivější zvukovou scénu. Pokud se party přesune ven, můžete zapnout funkci Moving Sound, která dodá basům větší razanci a zajistí čistý zvuk i pod širým nebem.

Akustika nové generace. Aktivní dvoupásmový stereofonní systém

Akustika nové generace. Aktivní dvoupásmový stereofonní systém

Dva 5” reproduktory, speciální výškové reproduktory a aktivní výhybka společně zajišťují přesné oddělení vysokých a nízkých frekvencí. Dva pasivní reproduktory dodávají basům větší hloubku. Výsledek? Skutečný stereofonní zvuk s mohutnou hloubkou a jasnými, čistými detaily.

Vícebodové připojení Bluetooth® a USB audio

Vícebodové připojení Bluetooth® a USB audio

Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a The Tube můžete připojit ke dvěma zařízením najednou. Můžete také připojit externí zařízení k portu USB-C a poslouchat hudbu tímto způsobem.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Slovní označení a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

  2. Stupeň krytí IP67 znamená, že měnič reproduktoru je prachotěsný a lze jej ponořit do hloubky až 1 m po dobu až 30 minut.