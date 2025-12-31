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TAMS60Y/00
The Roller
Ikona se znovu rodí. The Roller přináší skutečný stereofonní zvuk a bezproblémové připojení ve svém nezaměnitelném stylu 80. let. Je odvážný, je hlasitý a nabízí hluboké, dobře definované basy, které udeří plnou silou a zůstávají pevné.
Působivý zvuk. Retro vzhled
120W MAX (60W RMS)
Doba přehrávání až 24 hodin
Odolnost proti prachu/vodě IP67
The Roller sice vypadá stejně jako v době hudebních mixů na kazetách, ale prošel kompletní modernizací, díky níž nyní nabízí maximální výkon 120 W (60 W RMS) a basy, které jsou hlubší než kdykoli předtím. Pokud jste venku, můžete zapnout funkci Moving Sound, která zajistí, že basy zůstanou silné a zvuk čistý i pod širým nebem.
Dva 3,5” reproduktory, speciální výškové reproduktory a aktivní výhybka společně zajišťují přesné oddělení vysokých a nízkých frekvencí. Dva pasivní reproduktory dodávají basům větší hloubku. Výsledek? Skutečný stereofonní zvuk s mohutnou hloubkou a jasnými, čistými detaily.
Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a The Roller můžete připojit ke dvěma zařízením najednou. Můžete také připojit externí zařízení k portu USB-C a poslouchat hudbu tímto způsobem.
Recenze
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Slovní značka a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.
Stupeň krytí IP67 znamená, že měnič reproduktoru je prachotěsný a lze jej ponořit až na 30 minut do hloubky až 1 m.