VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek

Ukončeno

Bezdrátová sluchátka

TAKH402PK/00

5

| (11) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Modrá
Modrá
Růžová
Růžová

Staňte se hvězdou

Roztančete je pomocí těchto zábavných sluchátek na uši, která svítí. Tato odolná bezdrátová sluchátka mají omezení hlasitosti na 85 dB. Panely LED v náušnících rozjasňují dětem jejich styl barevnými světýlky.

Zobrazit všechny výhody

Staňte se hvězdou

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

Flexibilní nastavitelný sluchátkový oblouk. Můžete ho zkroutit, ohnout

Pevný, flexibilní sluchátkový oblouk se snadno přizpůsobí a je dostatečně pevný, aby vydržel pohyb v batohu nebo pád na podlahu. Můžete ho dokonce silně zkroutit, aniž byste ho zlomili. Bez ohledu na to, co budou děti vyvádět, zůstanou jejich sluchátka v celku.

32mm akustické reproduktory. Čistý zvuk

Tato sluchátka, která jsou speciálně navržena na ochranu malých uší, se mohou pochlubit 32mm akustickými reproduktory, které jsou omezeny na 85 dB. Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti své melodie, videa a hry užívají bezpečně.

Chytré párování. Automaticky vyhledejte zařízení Bluetooth

Po jednom dlouhém stisknutí multifunkčního tlačítka jsou tato bezdrátová sluchátka Bluetooth připravena k párování. Po spárování si sluchátka pamatují poslední zařízení, se kterým byla spárována.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

11

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Wygodne

Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.

Výhody

Wygoda, dźwięk

Nevýhody

kolor

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2019-10-25

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2019-10-25

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakosc, cena

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2020-10-24

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2020-10-24

22/11/2020

Polska

Polska

Ładne i dobre!

Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu