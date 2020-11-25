3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
TAKH402BL/00
Staňte se hvězdou
Roztančete je pomocí těchto zábavných sluchátek na uši, která svítí. Tato odolná bezdrátová sluchátka mají omezení hlasitosti na 85 dB. Panely LED v náušnících rozjasňují dětem jejich styl barevnými světýlky.
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Tato bezdrátová sluchátka na uši si zamilují děti, ať už při výletech, nebo díky týdenní výdrži. Na jediné nabití vydrží 20 hodin přehrávání: což děti stačí zabavit minimálně na několik dní.
Tato sluchátka, která jsou speciálně navržena na ochranu malých uší, se mohou pochlubit 32mm akustickými reproduktory, které jsou omezeny na 85 dB. Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti své melodie, videa a hry užívají bezpečně.
Díky měkkým náušníkům a měkkému polstrování sluchátkového oblouku budou mít děti pohodlí – ať už poslouchají hudbu, nebo sledují své oblíbené youtubery.
5.0
z 5
11
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Výhody
Wygoda, dźwięk
Nevýhody
kolor
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2019-10-25
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakosc, cena
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2020-10-24
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe