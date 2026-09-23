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Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

TAKH301PK/00

Dostupné v

Modrá
Modrá
Růžová
Růžová

Dělejte to po svém

Užijte si zábavu se sluchátky na uši, která si děti mohou upravit podle sebe. Tato sluchátka mají omezení hlasitosti na 85 dB a jsou dostatečně pevná i do školní tašky. Děti mohou ozdobit náušníky nálepkami nebo vlastními uměleckými výtvory!

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Dělejte to po svém

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

Lehké a pohodlné polstrování náušníků. Dokonalé pro mladé uši

Díky měkkým náušníkům a měkkému polstrování sluchátkového oblouku budou mít děti pohodlí, ať už poslouchají hudbu, nebo sledují své oblíbené youtubery.

Nastavitelné náušníky. Použijte nálepky nebo osobní umělecké dílo

Děti si mohou tato sluchátka přizpůsobit pomocí nálepek, nebo dokonce svým posledním uměleckým dílem. Průhledný vnější kryt náušníků lze otevřít, takže do nich můžete vložit kresbu. Sluchátka obsahují tři sady nálepek a grafických kartiček.

32mm akustické reproduktory. Čistý zvuk

Tato sluchátka, která jsou speciálně navržena na ochranu malých uší, se mohou pochlubit 32mm akustickými reproduktory, které jsou omezeny na 85 dB. Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti své melodie, videa a hry užívají bezpečně.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu