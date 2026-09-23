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Ukončeno
TAKH301PK/00
Dělejte to po svém
Užijte si zábavu se sluchátky na uši, která si děti mohou upravit podle sebe. Tato sluchátka mají omezení hlasitosti na 85 dB a jsou dostatečně pevná i do školní tašky. Děti mohou ozdobit náušníky nálepkami nebo vlastními uměleckými výtvory!
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Díky měkkým náušníkům a měkkému polstrování sluchátkového oblouku budou mít děti pohodlí, ať už poslouchají hudbu, nebo sledují své oblíbené youtubery.
Děti si mohou tato sluchátka přizpůsobit pomocí nálepek, nebo dokonce svým posledním uměleckým dílem. Průhledný vnější kryt náušníků lze otevřít, takže do nich můžete vložit kresbu. Sluchátka obsahují tři sady nálepek a grafických kartiček.
Tato sluchátka, která jsou speciálně navržena na ochranu malých uší, se mohou pochlubit 32mm akustickými reproduktory, které jsou omezeny na 85 dB. Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti své melodie, videa a hry užívají bezpečně.
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