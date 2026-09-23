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Ukončeno
TAKH301BL/00
Dělejte to po svém
Užijte si zábavu se sluchátky na uši, která si děti mohou upravit podle sebe. Tato sluchátka mají omezení hlasitosti na 85 dB a jsou dostatečně pevná i do školní tašky. Děti mohou ozdobit náušníky nálepkami nebo vlastními uměleckými výtvory!
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Díky měkkým náušníkům a měkkému polstrování sluchátkového oblouku budou mít děti pohodlí, ať už poslouchají hudbu, nebo sledují své oblíbené youtubery.
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.
Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti své melodie, videa a hry užívají bezpečně.
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