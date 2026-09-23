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Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

TAKH301BL/00

Dostupné v

Modrá
Modrá
Růžová
Růžová

Dělejte to po svém

Užijte si zábavu se sluchátky na uši, která si děti mohou upravit podle sebe. Tato sluchátka mají omezení hlasitosti na 85 dB a jsou dostatečně pevná i do školní tašky. Děti mohou ozdobit náušníky nálepkami nebo vlastními uměleckými výtvory!

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Dělejte to po svém

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

Lehké a pohodlné polstrování náušníků. Dokonalé pro mladé uši

Díky měkkým náušníkům a měkkému polstrování sluchátkového oblouku budou mít děti pohodlí, ať už poslouchají hudbu, nebo sledují své oblíbené youtubery.

1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.

Hlasitost omezena na 85 dB

Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti své melodie, videa a hry užívají bezpečně.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu