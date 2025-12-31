3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
TAK5500AL/00
Dostupné v
Hlasitost omezena na 85 dB
Potlačení hluku Pro
Bezdrátové sdílení zvuku
Odolná a skládací
Tato sluchátka skvěle padnou přes uši a pomáhají pasivně redukovat okolní hluk s limitem hlasitosti 75 dB, který je ideální pro poslech v tišších prostředích. V hlučnějším prostředí lze prostřednictvím sluchátek nebo aplikace Philips Headphones zapnout potlačení hluku. Rodiče navíc mohou v aplikaci nastavit cestovní režim 85 dB.*
Adaptivní potlačení hluku se automaticky přizpůsobuje okolí, takže se děti mohou v klidu soustředit nebo poslouchat svou oblíbenou hudbu na hlučných místech, aniž by musely zvyšovat hlasitost. Pomocí ovládacích prvků na náušnících lze aktivovat režim Awareness, aby slyšely, co se děje kolem nich, nebo funkci Quick Awareness, která zesiluje hlasy, aby vás děti slyšely i s nasazenými sluchátky.
Pokud mají kamarádi vašeho dítěte také pár sluchátek Philips K5500, mohou mezi sluchátky vytvořit bezdrátový řetězec a poslouchat stejný zvuk. Jeden pár sluchátek se připojí k chytrému zařízení, ze kterého chtějí poslouchat, a pak oba kamarádi musí stisknout multifunkční tlačítko, aby přešli do režimu sdílení zvuku.
Recenze
Hlučnost omezena na 75 dB v běžném režimu a 85 dB v cestovním režimu v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.