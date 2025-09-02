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  • Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
  • Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
  • Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
  • Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
  • Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
  • Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
  • Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
  • Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
  • Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
  • Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
  • Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
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4000 seriesDětská bezdrátová sluchátka na uši

TAK4200PK/00

4
| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Dostupné v

Krystalově modrozelená
Krystalově modrozelená
Modrá
Modrá
Purpurově fialová
Purpurově fialová
Růžová
Růžová
Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
Tato sluchátka s barevnými LED diodami na náušnících a zábavnou funkcí bezdrátového sdílení zvuku si děti rozhodně zamilují. Díky omezení hlasitosti chrání dětský sluch a speciální cestovní režim umožňuje dětem bezpečný poslech i v rušnějším prostředí.
Zobrazit všechny výhody

Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty

  • Bezdrátová sluchátka na uši

  • Hlasitost omezena na 85 dB

  • Osvětlení LED. Sdílení zvuku

  • Odolná a skládací

Vždy bezpečná, vždy zábavná. Omezení hlasitosti pro domácnost a cestování*

Vždy bezpečná, vždy zábavná. Omezení hlasitosti pro domácnost a cestování*

Tato sluchátka byla speciálně navržena tak, aby byla mimořádně bezpečná pro mladé uši, a jejich hlučnost byla omezena na 75 dB pro poslech doma nebo při studiu. Pro poslech v hlučnějším prostředí mimo domov mohou rodiče pomocí aplikace Philips Headphones nastavit limit hlasitosti 85 dB v cestovním režimu.*

Pohodlí pro děti a snadné používání

Pohodlí pro děti a snadné používání

Velká kulatá ovládací tlačítka na spodní straně náušníků usnadňují dětem používání těchto sluchátek, zatímco menší náušníky s měkkými polštářky náušníků zajišťují jejich pohodlné nošení. Polstrovaný náhlavní pásek se snadno nastavuje pro dokonalé přizpůsobení a je vybaven tečkami na zadní straně, které dětem pomáhají poznat, jak si mají sluchátka nasadit.

Barevný design s LED osvětlením

Barevný design s LED osvětlením

Barevné LED v náušnících v kombinaci s pestrobarevným designem těchto sluchátek vynikají tím správným způsobem. LED lze nastavit tak, aby svítily různými barvami: skvělé pro děti, které chtějí vyjádřit svůj vlastní styl.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image PBTAWARD127

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Výhody

dzwiek i design

Nevýhody

nie ma

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Výhody

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Výhody

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Nevýhody

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

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Upozornění

  1. Hlučnost omezena na 75 dB v běžném režimu a 85 dB v cestovním režimu v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.