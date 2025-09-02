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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Bezdrátová sluchátka na uši
Hlasitost omezena na 85 dB
Osvětlení LED. Sdílení zvuku
Odolná a skládací
Tato sluchátka byla speciálně navržena tak, aby byla mimořádně bezpečná pro mladé uši, a jejich hlučnost byla omezena na 75 dB pro poslech doma nebo při studiu. Pro poslech v hlučnějším prostředí mimo domov mohou rodiče pomocí aplikace Philips Headphones nastavit limit hlasitosti 85 dB v cestovním režimu.*
Velká kulatá ovládací tlačítka na spodní straně náušníků usnadňují dětem používání těchto sluchátek, zatímco menší náušníky s měkkými polštářky náušníků zajišťují jejich pohodlné nošení. Polstrovaný náhlavní pásek se snadno nastavuje pro dokonalé přizpůsobení a je vybaven tečkami na zadní straně, které dětem pomáhají poznat, jak si mají sluchátka nasadit.
Barevné LED v náušnících v kombinaci s pestrobarevným designem těchto sluchátek vynikají tím správným způsobem. LED lze nastavit tak, aby svítily různými barvami: skvělé pro děti, které chtějí vyjádřit svůj vlastní styl.
Ocenění
4.0
z 5
5
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Výhody
dzwiek i design
Nevýhody
nie ma
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Výhody
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Výhody
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Nevýhody
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Hlučnost omezena na 75 dB v běžném režimu a 85 dB v cestovním režimu v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.