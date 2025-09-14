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TAK2000BL/00
Kabelová sluchátka na uši
Hlasitost omezena na 85 dB
Možnost přizpůsobení. Sdílení zvuku
Odolná a skládací
Tato sluchátka byla speciálně navržena tak, aby byla bezpečná pro mladé uši, a jejich hlasitost byla omezena na 85 dB. Hudba, pohádky, filmy, vzdělávací videa: ať už je baví cokoli, můžete být v klidu, protože víte, že nebudou poslouchat příliš nahlas.
Díky menším náušníkům s měkkými polštářky jsou tato lehká sluchátka pro děti pohodlná. Polstrovaný náhlavní pásek se navíc snadno nastavuje pro dokonalé přizpůsobení a je vybavený tečkami na zadní straně, které dětem pomáhají poznat, jak si mají sluchátka nasadit.
Díky pestrobarevnému designu sluchátka vynikají tím správným způsobem – a děti si mohou sluchátka přizpůsobit pomocí vlastních uměleckých děl. Stačí zvednout průhledné okénko na náušníku, přidat do něj své kresby nebo malby a okénko zase zavřít.
4.8
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Výhody
wyglad, dzwiek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Výhody
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Omezení hlasitosti na 85 dB v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.