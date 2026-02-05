3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
TAH8000EBK/00
Detailní, přirozený zvuk
Vyměnitelná baterie
Potlačení hluku Pro
Až 70 hodin přehrávání
40mm reproduktory s hedvábným povlakem vám zajistí detailní zvuk a technologie Dynamic Bass umožňuje plné a bohaté basy i při nízké hlasitosti. Jsou podporovány kodeky LDAC a LC3, takže můžete plně využít streamování ve vysokém rozlišení a poslouchat přes kabel pomocí USB-C. Navíc můžete v naší aplikaci zapnout prostorový zvuk pro ještě intenzivnější poslechový zážitek.
Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.
Pokud telefonujete, speciální mikrofony a algoritmus redukce hluku společně zajistí jasný zvuk vašeho hlasu a potlačí okolní hluk. I když se nacházíte na rušné městské ulici za větrného dne, váš hlas bude znít jasně a osoba, se kterou hovoříte, nebude rušena okolním děním.
4.0
z 5
4
Recenze
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Výhody
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne