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TAH7508WT/97
Nechte se pohltit
Ať už pracujete nebo si hrajete, s těmito sluchátky s ochranou proti hluku proplujete každým dnem! Adaptivní potlačení hluku a pohodlná sluchátka na uši vás pohltí. Získáte bohatý, detailní zvuk, a dokonce i nízké lagování pro hry a filmy.
Potlačení hluku Pro
Lehká sluchátka přes uši
Přirozený zvuk. Dynamické basy
Až 60 hodin přehrávání
Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.
Kulaté náušníky a elegantní rámeček dodávají těmto sluchátkům přes uši osobitý styl. Náušníky z paměťové pěny vám zajistí pohodlí při dlouhém poslechu. Lze je navíc složit naplocho a vtočit směrem dovnitř, aby se sluchátka snadno vešla do kapsy nebo tašky.
Díky 40mm reproduktorům získáte bohatý zvuk a dobrou pasivní izolaci hluku v provedení, které skvěle padne na uši. Pokud si chcete naplno vychutnat basy, aniž byste museli zvyšovat hlasitost, stačí aktivovat funkci Dynamic Bass pomocí multifunkčního tlačítka nebo prostřednictvím aplikace Philips Headphones.
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