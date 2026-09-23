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Bezdrátová sluchátka přes uši

TAH7508BK/97

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá

Nechte se pohltit

Ať už pracujete nebo si hrajete, s těmito sluchátky s ochranou proti hluku proplujete každým dnem! Adaptivní potlačení hluku a pohodlná sluchátka na uši vás pohltí. Získáte bohatý, detailní zvuk, a dokonce i nízké lagování pro hry a filmy.

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Nechte se pohltit

  • Potlačení hluku Pro

  • Lehká sluchátka přes uši

  • Přirozený zvuk. Dynamické basy

  • Až 60 hodin přehrávání

Nechte se pohltit díky potlačení hluku Pro

Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.

Lehká, pohodlná, skládací a přitom stylová!

Kulaté náušníky a elegantní rámeček dodávají těmto sluchátkům přes uši osobitý styl. Náušníky z paměťové pěny vám zajistí pohodlí při dlouhém poslechu. Lze je navíc složit naplocho a vtočit směrem dovnitř, aby se sluchátka snadno vešla do kapsy nebo tašky.

Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

Díky 40mm reproduktorům získáte bohatý zvuk a dobrou pasivní izolaci hluku v provedení, které skvěle padne na uši. Pokud si chcete naplno vychutnat basy, aniž byste museli zvyšovat hlasitost, stačí aktivovat funkci Dynamic Bass pomocí multifunkčního tlačítka nebo prostřednictvím aplikace Philips Headphones.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu