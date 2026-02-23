Termíny pro vyhledávání
TAH6000WT/00
Ponořte se do pohodlí
Nepřestávejte se soustředit díky sluchátkům přes uši s adaptivním potlačením hluku, která jsou navržena pro roky pohodlného používání. Noste je bezdrátově a ponořte se do teplého, přirozeného zvuku na cestách. Nebo připojte kabel a nechte se unášet zvukem ve vysokém rozlišení.Zobrazit všechny výhody
Bezdrátová sluchátka přes uši
Speciálně vyladěné 40mm reproduktory a funkce Dynamic Bass přinášejí skvělý zvuk s plnými, bohatými basy i při nízkých hlasitostech. Chcete-li si vychutnat zvuk ve vysokém rozlišení, můžete poslouchat přes 3,5mm audiokabel (součástí balení) nebo přes kabel USB-C.
Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.
Měkké náušníky z PU kůže a měkký nastavitelný sluchátkový oblouk jsou zárukou mimořádně pohodlného nošení. Pro nejlepší akustické utěsnění a pohodlí můžete náušníky z paměťové pěny vyměnit, pokud se časem opotřebují. Můžete také vyměnit nabíjecí lithium-iontovou baterii sluchátek, když dosáhne konce životnosti.
Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízením najednou. Podporovány jsou také funkce Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair.
Na plné nabití získáte s vypnutým potlačením hluku až 80 hodin přehrávání a se zapnutým potlačením hluku až 50 hodin. Pokud sluchátka potřebujete rychle dobít, za pouhých 5 minut nabíjení získáte další 4 hodiny poslechu.
Tato sluchátka se mohou pochlubit pěti mikrofony, z nichž dva ve spolupráci s algoritmem umělé inteligence na redukci šumu zajišťují mimořádnou čistotu hovorů. I když budete na rušné městské ulici za větrného dne, váš hlas bude znít jasně a osobu, se kterou hovoříte, nebude rušit okolní dění.
Máte pocit, že vaší hudbě něco chybí? Naše doprovodná aplikace obsahuje intuitivní ekvalizér, který vám umožní vyladit zvuk a vyzkoušet různá nastavení pouhým dotykem prstu. Aplikaci můžete také použít k úpravě potlačení hluku, aktivaci funkce Dynamic Bass, správě připojených zařízení, aktualizaci firmwaru a dalším účelům.
Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, přirozený zvuk s hlubokými basy. Ať už posloucháte cokoli, poslech si zamilujete.
V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.
