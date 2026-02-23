  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

      Bezdrátová sluchátka přes uši

      TAH6000BK/00

      Ponořte se do pohodlí

      Nepřestávejte se soustředit díky sluchátkům přes uši s adaptivním potlačením hluku, která jsou navržena pro roky pohodlného používání. Noste je bezdrátově a ponořte se do teplého, přirozeného zvuku na cestách. Nebo připojte kabel a nechte se unášet zvukem ve vysokém rozlišení.

      • Přirozený zvuk. Dynamické basy
      • Pohodlná konstrukce přes uši
      • Adaptivní potlačení hluku
      • Až 80 hodin přehrávání

      Skvělý zvuk i při nízké hlasitosti. Poslouchejte bezdrátově nebo s kabelem

      Speciálně vyladěné 40mm reproduktory a funkce Dynamic Bass přinášejí skvělý zvuk s plnými, bohatými basy i při nízkých hlasitostech. Chcete-li si vychutnat zvuk ve vysokém rozlišení, můžete poslouchat přes 3,5mm audiokabel (součástí balení) nebo přes kabel USB-C.

      Volně se ponořte do zvuků díky adaptivnímu potlačení hluku

      Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.

      Pohodlné nošení a vyměnitelné součásti pro dlouhé roky používání

      Měkké náušníky z PU kůže a měkký nastavitelný sluchátkový oblouk jsou zárukou mimořádně pohodlného nošení. Pro nejlepší akustické utěsnění a pohodlí můžete náušníky z paměťové pěny vyměnit, pokud se časem opotřebují. Můžete také vyměnit nabíjecí lithium-iontovou baterii sluchátek, když dosáhne konce životnosti.

      Stabilní vícebodové připojení Bluetooth® a snadné párování

      Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízením najednou. Podporovány jsou také funkce Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair.

      Až 80 hodin přehrávání (50 hodin s potlačením hluku)

      Na plné nabití získáte s vypnutým potlačením hluku až 80 hodin přehrávání a se zapnutým potlačením hluku až 50 hodin. Pokud sluchátka potřebujete rychle dobít, za pouhých 5 minut nabíjení získáte další 4 hodiny poslechu.

      Technologie 5 mikrofonů. Čistější hovory i v hlučném prostředí.

      Tato sluchátka se mohou pochlubit pěti mikrofony, z nichž dva ve spolupráci s algoritmem umělé inteligence na redukci šumu zajišťují mimořádnou čistotu hovorů. I když budete na rušné městské ulici za větrného dne, váš hlas bude znít jasně a osobu, se kterou hovoříte, nebude rušit okolní dění.

      Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si svůj zážitek

      Máte pocit, že vaší hudbě něco chybí? Naše doprovodná aplikace obsahuje intuitivní ekvalizér, který vám umožní vyladit zvuk a vyzkoušet různá nastavení pouhým dotykem prstu. Aplikaci můžete také použít k úpravě potlačení hluku, aktivaci funkce Dynamic Bass, správě připojených zařízení, aktualizaci firmwaru a dalším účelům.

      Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips

      Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, přirozený zvuk s hlubokými basy. Ať už posloucháte cokoli, poslech si zamilujete.

      Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení

      V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

      Technické údaje

      • Zvuk

        Akustický systém
        Uzavřený
        Frekvenční rozsah
        20 – 40 000 Hz
        Impedance
        16 ohmů
        Citlivost
        108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Průměr reproduktoru
        40  mm
        Maximální příkon
        30  mW
        Typ reproduktoru
        Dynamický
        Zvuk ve vysokém rozlišení
        Ano

      • Možnosti připojení

        Verze Bluetooth
        6,0
        Profily Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximální dosah
        Až 10  m
        Vícebodové připojení
        Ano
        Podporovaný kodek
        SBC
        Konektor pro připojení sluchátek
        3.5  mm

      • Vnější obal

        Délka
        22.40  cm
        Počet spotřebitelských balení
        3
        Šířka
        22.00  cm
        Hrubá hmotnost
        1.65  kg
        Výška
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17697 0
        Čistá hmotnost
        0.81  kg
        Hmotnost obalu
        0.84  kg

      • Pohodlí

        Podpora aplikace Philips Headphones
        Ano
        Gogle Fast Pair
        Ano
        Možnost aktualizace firmwaru
        Ano
        Typ ovládání
        Tlačítkový panel
        Microsoft Swift Pair
        Ano

      • Napájení

        Počet baterií
        1 ks
        Doba nabíjení
        2  hodin
        Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá)
        50  hodin
        Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá)
        80  hodin
        Rychlé nabíjení
        15 mins for 4 hrs
        Hmotnost baterie (celková)
        14.8  g
        Kapacita baterie (sluchátka)
        720  mAh
        Typ baterie (sluchátka)
        Lithium-polymerová (vestavěná)

      • Rozměry balení

        Výška
        25  cm
        Typ balení
        Karton
        Typ umístění poličky
        Zavěšení
        Šířka
        21.2  cm
        Hloubka
        6.9  cm
        Počet zahrnutých výrobků
        1
        EAN
        48 95229 17697 3
        Hrubá hmotnost
        0.500  kg
        Čistá hmotnost
        0.270  kg
        Hmotnost obalu
        0.230  kg

      • Rozměry výrobku

        Výška
        19.20  cm
        Šířka
        16.60  cm
        Hloubka
        8.20  cm
        Hmotnost
        0.024  kg

      • Příslušenství

        Audiokabel
        3,5mm stereofonní kabel, L = 1,0 m
        Stručný návod
        Ano

      • Design

        Barva
        Černá
        Způsob nošení
        Sluchátkový oblouk
        Skládací design
        Naplocho/dovnitř
        Materiál náušníků
        Umělá kůže
        Padnou do uší
        Přes uši
        Typ náušníku
        Uzavřená konstrukce

      • Telekomunikace

        Mikrofon pro volání
        2 mics
        Redukce větrného hluku
        Ano

      • UPC

        UPC
        8 40063 20787 5

      • Vlastnosti rozhraní ANC

        Technologie ANC
        Hybridní, ANC Pro
        Režim Awareness
        Ano
        Adaptivní ANC
        Ano
        Mikrofon pro technologii ANC
        3 mikrofony
        ANC (aktivní potlačení hluku)
        Ano

      • Hlasový asistent

        Kompatibilní s hlasovým asistentem
        • Apple Siri
        • Asistent Google
        Aktivace hlasového asistenta
        Stiskněte Multifunkční tlačítko
        Podpora hlasového asistenta
        Ano

      • Udržitelnost

        Plastový plášť
        obsahuje 52 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 s certifikací GRS

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

