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  • Vnímejte basy

Ukončeno

Bezdrátová sluchátka na uši

TAH4205RD/00

4
| (25) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Černá
Černá
Červená
Červená
Vnímejte basy
Dodejte své hudbě nálož basů. Tato bezdrátová sluchátka na uši se mohou pochlubit tlačítkem zvýraznění basů, takže je můžete kdykoli vylepšit. Získáte až 29 hodin přehrávání, rychlé nabíjení a můžete si vybrat ze stylových matných barev.
Zobrazit všechny výhody

Vnímejte basy

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Kompaktní skládací

  • Až 29 hodin přehrávání

Tlačítko zvýraznění BASŮ. Silnější basy jedním dotykem

Tlačítko zvýraznění BASŮ. Silnější basy jedním dotykem

Tato sluchátka na uši se pyšní výkonnými, 32mm neodymovými akustickými reproduktory, které vám poskytnou prokreslený zvuk a hluboké basy. Chcete-li basy zesílit, stačí stisknout tlačítko zesílení BASŮ a rozdíl pocítíte okamžitě.

29 hodin přehrávání. Nabíjení USB-C

29 hodin přehrávání. Nabíjení USB-C

Z 2hodinového nabíjení prostřednictvím rozhraní USB-C získáte až 29 hodin přehrávání. Když vám začne docházet výkon, 15minutové rychlodobití vám zajistí další 4 hodiny přehrávání hudby.

Lehký, nastavitelný, polstrovaný sluchátkový oblouk

Lehký, nastavitelný, polstrovaný sluchátkový oblouk

Tato za uši sluchátka jsou dostupná ve stylových, matných odstínech a mohou se pochlubit polstrovaným sluchátkovým obloukem, který je tak lehký, že ho téměř neucítíte. Měkké náušníky jsou jasně označeny pro levé a pravé ucho a jejich oblouk lze upravovat, dokud to není úplně ono.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

25

Recenze

11/08/2024

Česká republika

Česká republika

Dobré

Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju

Výhody

dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení

Nevýhody

někdy se odpojí

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Sluchátka

Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

07/02/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Sluchatka jsou super

Miluji funkci bass, nadherne vam to obohati zazitek z hudby. Jsou pohodlna a maji krasny matny styl. Za super penize!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši

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  1. Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.