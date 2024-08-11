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Ukončeno
TAH4205RD/00
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Kompaktní skládací
Až 29 hodin přehrávání
Tato sluchátka na uši se pyšní výkonnými, 32mm neodymovými akustickými reproduktory, které vám poskytnou prokreslený zvuk a hluboké basy. Chcete-li basy zesílit, stačí stisknout tlačítko zesílení BASŮ a rozdíl pocítíte okamžitě.
Z 2hodinového nabíjení prostřednictvím rozhraní USB-C získáte až 29 hodin přehrávání. Když vám začne docházet výkon, 15minutové rychlodobití vám zajistí další 4 hodiny přehrávání hudby.
Tato za uši sluchátka jsou dostupná ve stylových, matných odstínech a mohou se pochlubit polstrovaným sluchátkovým obloukem, který je tak lehký, že ho téměř neucítíte. Měkké náušníky jsou jasně označeny pro levé a pravé ucho a jejich oblouk lze upravovat, dokud to není úplně ono.
4.0
z 5
25
Recenze
MachyHráč
11/08/2024
Česká republika
Dobré
Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju
Výhody
dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení
Nevýhody
někdy se odpojí
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Šedý vlk
18/07/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Sluchátka
Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Delli
07/02/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Sluchatka jsou super
Miluji funkci bass, nadherne vam to obohati zazitek z hudby. Jsou pohodlna a maji krasny matny styl. Za super penize!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši
Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.